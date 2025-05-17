FT: Путин пошел на риск, отказавшись ехать в Стамбул, но получил подарок от Трампа

На прошлой неделе российские официальные лица сообщили специальному представителю Трампа Стиву Уиткоффу, что Путин не собирается обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф подготовил вместе с украинскими и европейскими чиновниками. Из-за такой реакции Москвы Уиткофф отменил возможную встречу с Путиным, запланированную на эту неделю.

Путин также отказался приехать на переговоры в Турцию, отправив вместо себя низкоранговую делегацию во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским. На этой встрече стороны договорились обменяться большим количеством военнопленных, однако прорыва не произошло, поскольку Россия выдвинула Украине абсурдные требования и продолжила угрозы.

Европейские лидеры выразили глубокое разочарование. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск выступили с совместным заявлением, что "позиция Путина является неприемлемой".

Все эти лидеры вместе с Зеленским позвонили Дональду Трампу. Стармер заявил, что в настоящий момент существует "высокий уровень координации между четырьмя странами, а также с администрацией президента Трампа".

Один из европейских министров иностранных дел также признал глубокое разочарование, поскольку он надеялся, что Трамп, видя явное нежелание Путина завершить войну, изменит свое отношение к России. Однако этого не произошло.

"Пока вся эта европейская риторика не находит отклика в администрации Трампа, которая продолжает выражать разочарование тем, что конфликт между Россией и Украиной не удается завершить, при этом открыто Россию в этом не обвиняет. Кроме того, США намекают, что могут вообще выйти из этого мирного процесса", - пишет FT.

Украинские чиновники сравнили ситуацию с азартной игрой: Путин и Зеленский играют в геополитический блэкджек, а Трамп выступает в роли крупье.

"У Путина сильные, но рискованные карты, а Украина рассчитывает, что российский лидер возьмет еще карту и "переберет"", - сказал представитель Украины.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Стамбуле Россия потребовала вывода украинских войск со всех территорий, которые она считает "своими". Среди требований Москвы были также другие неприемлемые условия.

По словам источников, российские требования были "нереалистичными" и значительно превышали ранее обсуждавшиеся.