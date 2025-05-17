FT: Путин пошел на риск, отказавшись ехать в Стамбул, но получил подарок от Трампа

Российский диктатор Владимир Путин сильно рисковал, тормозя американские мирные инициативы и в последний момент отказавшись прибыть на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турцию, пишет Financial Times (FT).
"Несмотря на это, нежелание российского диктатора действовать по чужим условиям не встретило серьезного сопротивления. Очевидно, что одних ультиматумов явно недостаточно, чтобы заставить Путина пойти на уступки или изменить ход войны", - отмечает издание.
Особенно важным моментом FT считает то, что президент США Дональд Трамп, похоже, спокойно воспринял отсутствие Путина на переговорах в четверг, выразив сомнения в пользе российско-украинских переговоров и заявив, что "ничего не произойдет, пока он [Трамп] сам лично не встретится с Путиным".
По мнению FT, это стало подарком для Путина, который давно искал возможности провести личную встречу с Трампом. Для Украины же это плохая новость, так как возникли опасения, что Трамп попытается заключить сделку с Путиным, проигнорировав украинскую позицию.
"Путин делает ровно столько, чтобы у Трампа возникло ощущение, будто он активно участвует в мирном процессе, но одновременно предпринимает все меры, чтобы ни за что не отвечать. И Трамп свято в это верит", - заявил высокопоставленный европейский дипломат.
Как пишет FT, нежелание Путина принимать участие в содержательных мирных переговорах в последние дни стало еще более очевидным. Причем это поняли даже те представители администрации Трампа, которые ранее доверяли российскому лидеру.
На прошлой неделе российские официальные лица сообщили специальному представителю Трампа Стиву Уиткоффу, что Путин не собирается обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф подготовил вместе с украинскими и европейскими чиновниками. Из-за такой реакции Москвы Уиткофф отменил возможную встречу с Путиным, запланированную на эту неделю.
Путин также отказался приехать на переговоры в Турцию, отправив вместо себя низкоранговую делегацию во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским. На этой встрече стороны договорились обменяться большим количеством военнопленных, однако прорыва не произошло, поскольку Россия выдвинула Украине абсурдные требования и продолжила угрозы.
Европейские лидеры выразили глубокое разочарование. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск выступили с совместным заявлением, что "позиция Путина является неприемлемой".
Все эти лидеры вместе с Зеленским позвонили Дональду Трампу. Стармер заявил, что в настоящий момент существует "высокий уровень координации между четырьмя странами, а также с администрацией президента Трампа".
Один из европейских министров иностранных дел также признал глубокое разочарование, поскольку он надеялся, что Трамп, видя явное нежелание Путина завершить войну, изменит свое отношение к России. Однако этого не произошло.
"Пока вся эта европейская риторика не находит отклика в администрации Трампа, которая продолжает выражать разочарование тем, что конфликт между Россией и Украиной не удается завершить, при этом открыто Россию в этом не обвиняет. Кроме того, США намекают, что могут вообще выйти из этого мирного процесса", - пишет FT.
Украинские чиновники сравнили ситуацию с азартной игрой: Путин и Зеленский играют в геополитический блэкджек, а Трамп выступает в роли крупье.
"У Путина сильные, но рискованные карты, а Украина рассчитывает, что российский лидер возьмет еще карту и "переберет"", - сказал представитель Украины.
Ранее сообщалось, что на переговорах в Стамбуле Россия потребовала вывода украинских войск со всех территорий, которые она считает "своими". Среди требований Москвы были также другие неприемлемые условия.
По словам источников, российские требования были "нереалистичными" и значительно превышали ранее обсуждавшиеся.
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