В Даугавпилсе задержан лидер преступной группировки

В Даугавпилсе за хранение и реализацию наркотиков в крупном размере задержан лидер преступной группировки, сообщила представитель Латгальского регионального управления Госполиции Илга Тейване-Трейновска.
Полиция получила информацию о человеке, который предположительно связан с незаконным оборотом наркотических веществ.
Вначале был задержан мужчина 1995 года рождения, а также конфискован амфетамин в большом объеме.
Был начат уголовный процесс, в ходе расследования которого полиция вышла на лидера преступной группировки 1969 года рождения и задержала его.
В среду, 8 мая, суд выдал санкцию на арест задержанного.