Ср, 8.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

В Даугавпилсе задержан лидер преступной группировки

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Даугавпилсе за хранение и реализацию наркотиков в крупном размере задержан лидер преступной группировки, сообщила представитель Латгальского регионального управления Госполиции Илга Тейване-Трейновска.

Полиция получила информацию о человеке, который предположительно связан с незаконным оборотом наркотических веществ.

Вначале был задержан мужчина 1995 года рождения, а также конфискован амфетамин в большом объеме.

Был начат уголовный процесс, в ходе расследования которого полиция вышла на лидера преступной группировки 1969 года рождения и задержала его.

В среду, 8 мая, суд выдал санкцию на арест задержанного.

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