Вслед за Остапенко в Мадриде проиграла и Севастова

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла преодолеть третий раунд турнира Madrid Open, уступив голландке Кики Бертенс ос счётом 1:6, 2:6.
Матч между теннисистками продолжался 59 минут. За это время Бертенс сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Севастова отметилась лишь одной двойной ошибкой. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу голландки.
За выход в третий круг соревнований Севастова заработала 120 рейтинговых очков. В четвертьфинале Кики Бертенс сыграет с чешкой Петрой Квитовой или француженкой Каролин Гарсия.
Севастова в третий раз принимает участие в мадридском турнире. В позапрошлом году ей удалось добраться до финала, а год назад она остановилась во втором раунде.
Madrid Open - это последний значимый турнир перед тем, как начнётся Roland Garros. Напомним, что Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 26 мая.