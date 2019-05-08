Вслед за Остапенко в Мадриде проиграла и Севастова

Матч между теннисистками продолжался 59 минут. За это время Бертенс сделала пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Севастова отметилась лишь одной двойной ошибкой. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу голландки.

За выход в третий круг соревнований Севастова заработала 120 рейтинговых очков. В четвертьфинале Кики Бертенс сыграет с чешкой Петрой Квитовой или француженкой Каролин Гарсия.

Севастова в третий раз принимает участие в мадридском турнире. В позапрошлом году ей удалось добраться до финала, а год назад она остановилась во втором раунде.