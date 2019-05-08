Жителям обрушившегося в Магнитогорске дома начислили пени за неуплату счетов

Портал URA.ru пишет, что обитатели дома получили счета за коммунальные услуги за все месяцы 2019 года.

В части дома, где можно жить, недоступны водопровод и газ, а в подъездах не работают лифты.

Чиновники обещают, что будет произведен перерасчет за отдельные услуги, но не за все.

Пени людям придется платить до тех пор, пока дом не будет признан аварийным.

Напомним, 31 декабря в результате взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске погибли 39 человек.

В качестве главной причины взрыва указывается утечка газа.