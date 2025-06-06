ВИДЕО Рижские полицейские спасли истощенного пса

По прибытии в подъезд дома стражей порядка встретил старший по дому. Он пояснил, что собака лает уже давно, а хозяев квартиры не видели уже несколько дней. Полицейские постучали в дверь квартиры, но никто не открыл. Так как лай продолжался, полицейские приняли решение проверить состояние животного и попросили старшего по дому открыть дверь квартиры запасным ключом.

Войдя внутрь, полицейские обнаружили там коричневую таксу. Поведение и внешний вид животного четко показывали: собака находится в стрессе и крайне истощена. Кроме собаки, в квартире никого не оказалось. Полицейские отметили, что животному не были предоставлены ни еда, ни питьевая вода, а также отсутствовало место для справления естественных нужд: весь пол был покрыт мочой и экскрементами.

Учитывая констатированные обстоятельства, муниципальные полицейские вызвали сотрудников Службы спасения животных. Приехавшая представитель службы доставила пса в ветеринарную клинику. Считать данные чипа животного не удалось - собака была настолько встревожена, что не подпускала к себе людей.

В связи с происшествием начат процесс административного нарушения. За жестокое обращение с животным физическому лицу грозит штраф от 100 до 2000 евро, юридическому - от 200 до 3500 евро с возможным запретом содержать животных сроком до двух лет.

Видео: Спасение собаки на улице Бривибас