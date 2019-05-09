Как почувствовать себя более счастливым?

"Гормонами счастья чаще всего называют серотонин, допамин, эндорфин и окситоцин, однако есть и другие гормоны, которые влияют на эмоциональное самочувствие и которые обычно связывают с чувством счастья, например, мелатонин, эстроген и прогестерон. Хотя каждый гормон специфичен, если вести здоровый и сбалансированный образ жизни, уделять достаточно много времени физической активности, отдыху и всему тому, что помогает нам чувствовать себя лучше, то и весь организм будет функционировать исправно, гормоны будут вырабатываться, так что физическое и эмоциональное самочувствие тоже будет хорошим", - поясняет Беате Каминска.

#1 Серотонин - для радости

Серотонин - это самый известный гормон счастья, его количество в организме определяет настроение, создает чувство радости.

Чтобы организм более активно и эффективно использовал серотонин, рекомендуется делать приятные, улучшающие самочувствие вещи, давать организму аэробную нагрузку (например, гулять, бегать, плавать), есть продукты, в состав которых входят витамины группы В, витамин D, омега-3: они необходимы для синтеза гормона. Кроме того, для стимулирования выработки серотонина рекомендуются повышающие самооценку и чувство принадлежности занятия.

Для синтеза серотонина необходим свет, поэтому обычно в светлое время года его уровень повышается, а в темные месяцы - понижается. Примерно 90% гормона находятся в желудочно-кишечном тракте.

Серотонин влияет не только на настроение, но и на различные физиологические процессы, цикл сна, аппетит, пищеварение.

Дефицит серотонина может вызвать апатию, тревожность, подавленность, возбудимость, нарушения памяти и пищевые нарушения.

#2 Допамин - для чувства удовлетворения

Допамин вызывает чувство удовлетворения, приподнятости, благодаря ему мы ощущаем мотивацию делать что-то. Количество допамина регулирует нервная система, его образованию способствуют достаточное количество сна и регулярная физическая активность.

Важно знать, что допамин выделяется, пусть и в небольших объемах, и в моменты, когда мы чего-то достигли, когда у нас что-то получилось - в таком случае, как правило, появляется ощущение хорошо сделанного дела. Так что один из самых простых способов поддержания достаточного уровня допамина - делить цели на более мелкие, чтобы чувство удовлетворения возникало как можно чаще.

Недостаточный уровень допамина может повлечь за собой ухудшение настроения, поведения, способности концентрироваться, мотивации.

Для производства допамина в организме в достаточном количестве должны присутствовать железо, ниацин, фолиевая кислота и витамин В6. Кроме того, необходима аминокислота фенилаланин, которую можно получить с продуктами: бананами, миндалем, соевыми бобами, яйцами и мясом. Если какого-то из этих веществ в организме мало, достичь оптимального уровня допамина и обеспечить потребности организма будет сложно.

#3 Окситоцин - гормон общения и близости

Окситоцин называют гормоном любви и нежности, он участвует в построении связей с другими людьми, а также вызывает чувство привязанности. Если людям хорошо друг с другом, количество этого гормона увеличивается.

Уровень окситоцина также повышают прикосновения, поцелуи, оргазм, однако наибольшее его количество выделяется во время родов.

Высокая концентрация гормона создает чувство покоя и безопасности, уменьшает страх и боль, вызывает чувство любви. Выделению окситоцина препятствуют высокий уровень стресса и напряженность.

#4 Эндорфин - для уменьшения чувства боли

Эндорфин уменьшает восприимчивость к боли, его считают естественным обезболивающим, более того: под воздействием мощных катализаторов, например, в условиях высокого стресса или при ощущении страха он выделяется в настолько большой концентрации, что человек может какое-то время вообще не чувствовать боли, даже если она на самом деле должна быть очень сильной. Кроме того,

эндорфин способен вызвать чувство сильнейшей радости и удовлетворения - эйфорию, он также положительно влияет на работу иммунной системы.