В центральной части Латвии пожароопасность достигла крайне высокого уровня

Желтое предупреждение о пожароопасности в Риге, Видземе и Земгале повышено до оранжевого.

Хотя в пятницу и субботу во многих местах Латвии пройдут дожди, это уменьшит сухость только в тех регионах, где пройдут сильные ливни.