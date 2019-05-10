Пт, 10.05.2019
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В центральной части Латвии пожароопасность достигла крайне высокого уровня

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В лесах многих регионов сохраняется высокая пожароопасность, а в центральной части страны она достигла крайне высокого уровня, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Желтое предупреждение о пожароопасности в Риге, Видземе и Земгале повышено до оранжевого.

Это самый высокий уровень пожароопасности.

Хотя в пятницу и субботу во многих местах Латвии пройдут дожди, это уменьшит сухость только в тех регионах, где пройдут сильные ливни.

Прогнозы на предстоящую неделю пока неопределенны, но сильные дожди маловероятны.

По данным Государственной службы леса, 9 мая произошло 15 лесных пожаров площадью 1,76 гектара.

Пожароопасный период в лесах был объявлен 19 апреля.

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