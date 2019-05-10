В центральной части Латвии пожароопасность достигла крайне высокого уровня

В лесах многих регионов сохраняется высокая пожароопасность, а в центральной части страны она достигла крайне высокого уровня, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Желтое предупреждение о пожароопасности в Риге, Видземе и Земгале повышено до оранжевого.
Это самый высокий уровень пожароопасности.
Хотя в пятницу и субботу во многих местах Латвии пройдут дожди, это уменьшит сухость только в тех регионах, где пройдут сильные ливни.
Прогнозы на предстоящую неделю пока неопределенны, но сильные дожди маловероятны.
По данным Государственной службы леса, 9 мая произошло 15 лесных пожаров площадью 1,76 гектара.
Пожароопасный период в лесах был объявлен 19 апреля.