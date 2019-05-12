"Мне было страшно рожать ребёнка в таких условиях. Я была напугана, я потеряла много крови, моё тело начало неметь, я думала, что мой ребёнок умрёт". Вероника живёт в самых больших африканских трущобах. Здесь нет канализации и электричества. На родственницу женщины напали в тот момент, пока та мылась в общественной душевой. Местные злоумышленники могут нанести увечья даже беременными. Быть матерью нелегко в любом обществе. Но как живут и выживают многодетные женщины из самых бедных регионов нашего мира? TVNET рассказывает о жизни людей, про существование которых мы порой забываем. Но это не означает, что они лишены права на жизнь. Каково это - быть матерью в трущобах Кении?

Если в поисковой системе ввести "Найроби", называние столицы Кении, вы можете обнаружить множество картинок современного мегаполиса с жирафами и зебрами на фоне небоскребов. Кортежи автомобилей премиум-класса, лощёные бизнесмены всех мастей, природные парки с подстриженным газоном и блеск мегаполиса.

Но это лишь одна сторона медали. На окраине Найроби, урбанизированной и современной столицы африканской Кении, находятся самые большие трущобы в Африке - Кибера.

Сложно поверить, что всего в пяти километрах от "глянцевого" центра Найроби, который украшают здание парламента, башня с часами, напоминающая Биг-Бен, высотки интернационального Конференц-центра, находится один из самых страшных районов мира. На сегодняшний день там проживает около миллиона человек.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Улицы Киберы загружены кучами бесконечного мусора, который выбрасывают прямо из окон домов и никогда не вывозят за пределы бетонных джунглей. Канавы вдоль улиц служат источником воды, при этом одновременно являясь и стоком для нечистот и канализацией.

Отсутствие чистой воды и всего несколько общественных туалетов, где можно справить нужду, принять душ и устроить стирку.

Большинство проживающих в трущобах не тратят на это время, заменяя туалеты пластиковыми пакетами, которые просто выбрасывают в окна, так же, как и остальной мусор.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Международные фонды и общественные организации ежегодно выдвигают инициативы благоустроить Киберу, превратив её в африканский образцовый район. По плану самого президента Кении Мваи Кибаки это должно произойти уже в 2020 году. Однако пока изменений нет.

Согласно исследованию World's Mothers Report организации Save the Children, Кения находится на 138 месте среди стран мира по уровню материнского комфорта. Первое и второе место в этом рейтинге занимают Норвегия и Финляндия. Латвия находится на 40 месте, в то время как наши соседи - Эстония и Литва, занимают 27 и 28 места. Россия, в свою очередь, занимает 58 место. В статистических данных учитываются социальные факторы - риски смертности при родах, шансы ребенка дожить до 5 лет, образование, которое могут получить дети, и другие факторы.

Жизнь в трущобах Кибера особенно тяжела для женщин. Постоянная угроза нападения и грабежа, отсутствие официальных медицинских учреждений, которые могли бы оказать компетентную помощь, отсутствие электричества и канализации, массовое распространение заболеваний и минимальное наличие продовольствия.

В трущобы регулярно приезжают волонтёры, которые распространяют среди местных обитателей средства контрацепции и лекарства. Однако зачастую привезенные медикаменты оказываются неэффективны - дело в том, что лекарства против туберкулёза и поддерживающие препараты при СПИД лучше всего действуют, если их принимать во время еды. У многих обитателей трущоб такого количества пищи просто нет.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Женщины трущоб редко покидают свои дома после 10 часов вечера. Также им приходится быть осторожными при использовании общественных туалетов и душевых.

Вероника, живущая в Кибере, с опасностями сталкивается регулярно. Историю её семьи в своём исследовании приводит организация Save the Children.

По данным этой организации, в трущобах при родах умирает каждая 30-я женщина, не достигнув пятилетнего возраста умирает каждый восьмой ребёнок, а семь из десяти женщин за свою жизнь переживают кончину как минимум одного отпрыска.

Вероника, её супруг, их 15-летняя "приёмная дочь" (точнее сказать - подобранная девочка), к которой семья относится как к родной, их 4-летний сын и новорожденный младенец живут в однокомнатном грязном доме без каких-либо удобств. Недавно на родственницу женщины напали в тот момент, пока та принимала душ недалеко от дома Вероники.

Женщина была запугана, поэтому о произошедшем никому не сообщила. Медицинскую помощь ей никто не оказал.

Вероника недавно родила девочку по имени Эстер. Женщина планировала родить в медицинском учреждении, но поздно вечером у неё неожиданно отошли воды. Она боялась выходить из дома.

"Они могут напасть даже если по улице идёт беременная женщина со своим мужем... Они уже нападали на меня и на него...", - рассказывает волонтёрам Вероника.

"Я не собиралась рисковать своей жизнью и жизнями своих членов семьи".

Веронике повезло, потому что работающие в трущобах волонтёры в ту ночь не побоялись прийти в её жилище и принять роды. Женщину, оказавшую помощь, зовут Мойра.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вероника вспоминает: "Мне было страшно рожать ребёнка в таких условиях. Я была напугана, я потеряла много крови, моё тело начало неметь, я думала, что мой ребёнок умрёт". На следующий день Мойра отвезла роженицу в больницу, чтобы проверить её и младенца. Веронику выписали через 12 часов и потребовали оплатить медицинские услуги. У семьи не было денег. В качестве гарантии оплаты отец ребёнка оставил своё удостоверение личности.

Оплатить услуги врачей пришлось Мойре. Семья из трущоб всё ещё выплачивает ей долг за оплату поверхностных медицинских манипуляций.

В трущобах Найроби женщины либо рожают самостоятельно в собственных домах и бараках, либо обращаются за помощью в существующие здесь нелицензированные поликлиники и родильные дома.

Организации, проводившие их аудит, установили, что местные "службы акушерской помощи" не имеют ни необходимого оборудования, ни специальных расходных материалов, ни обученного персонала.

"Врачи", которые работают там, не соблюдают какие-либо стандарты, ведут себя грубо, не отвечают на вопросы женщин. Даже тогда, когда их здоровье и жизнь находятся под угрозой. Профессиональные клиники за пределами трущоб в Найроби отказываются лечить женщин, у которых на это не хватает средств.

Однако надежда на некоторые изменения в лучшую сторону в сфере медицинского обслуживания всё же есть. Женевский Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярий рассказывает историю Агнес Нзомо, дошкольного педагога из Кибера.

Женщина обратилась в больницу в Найроби, где у нее был диагностирован туберкулез. Общинный медработник, приписанный к местной клинике, протестировал на заболевание остальных членов ее семьи – мужа и четырех сыновей. Трем мальчикам был поставлен положительный диагноз. После вмешательства Глобального фонда, им назначили бесплатное лечение.