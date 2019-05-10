Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений", - сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене не отбытой части наказания более мягким", говорится в сообщении.