Пт, 10.05.2019
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Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

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Александр Лукашенко

ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений", - сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене не отбытой части наказания более мягким", говорится в сообщении.

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