Тайный бизнес россиян в Таллинне: секс-оргии на камеру и насилие

Вторник, 2 мая 2019 года. В десяти таллиннских квартирах и домах паника. Со стен арендного жилья сорвали сотни веб-камер, в стиральные машины до отказа напихали белье, шла тщательная уборка помещений, уже были куплены авиабилеты, чтобы скрыться. Последние полгода в этих помещениях днем и ночью камеры запечатлевали малейшее движение жильцов. Особенно, когда они занимались сексом. Но произошло нечто важное и неожиданно все кончилось.

Паника и гнев царили и на форумах любителей секса. Говорили об исчезновении русских, жаловались на то, что остались одни колумбийки. Никто еще не догадывался, что один из важнейших филиалов российской порнопромышленности, находившийся в Таллинне, внезапно приказал долго жить.

Postimees вместе с несколькими иностранными журналистами и веб-активистами обнаружил, что еще днем ранее в Таллинне действовали минимум восемь съемных квартир, которые были приспособлены именно для того, чтобы продавать на портале за деньги снятую на видео и показанную в режиме онлайн сексуальную жизнь проживавших там молодых людей.

Знаменитый шестой этаж офисного здания Fahle на Тартуском шоссе, дорогая квартира в центре Foorum на Нарвском шоссе, прекрасно расположенная квартира в Кадиорге на Лийваоя, 10 и роскошная квартира на Туви 22/2 – лишь некоторые примеры… Меньше чем за 1500 евро в месяц такую квартиру не снимешь – об этом говорят и объявления, оставшиеся на просторах интернета.

В Эстонии посещение сайта заблокировали – чтобы не дай бог кто-то не узнал участников.

Сами молодые люди привозились сюда с Украины, из Белоруссии и России – всего их было здесь 26 и у всех была только шенгенская туристическая виза.

Их поставили в полную зависимость от собственников – им дали жилплощадь, привезли еду и питье, деньги распределялись в зависимости от того, сколько давали клиенты в сети. Два раза в день приходилось заниматься на камеру сексом – оральным, анальным, вагинальным, каждый день. В день оставалось лишь несколько свободных часов без камеры.

Бизнесом управляли из России. Организатором была известная в России веб-среда Bongacams, юридически ее представляет фирма Proweb Progressive Development Ltd, зарегистрированная в Никосии на Кипре. Чтобы найти квартиры в Эстонии, нашли местную эстонскую IT-фирму, которая снимала квартиры в аренду якобы под офис, чтобы работники могли "программировать". Все должно было происходить тайно, в Эстонии посещение сайта заблокировали – чтобы не дай бог кто-то не узнал участников.

Если бы только собственники знали, что на самом деле представляло собой это программирование… "Какая-то компания арендует у нас, да, которая занимается программированием. Они в следующем месяце съезжают", - сказал Postimees владелец квартиры на Туви, когда у него поинтересовались, почему квартира опять сдается.