Тайный бизнес россиян в Таллинне: секс-оргии на камеру и насилие

- Пачка сока Aura помогла разоблачить порно-бизнес в Таллинне
- Владельцы квартир шокированы произошедшим
- Теперь порно-бизнес переехал из Эстонии в Колумбию
- Порно снимали, прикрывшись IT-фирмой
Предполагаемое грубое насилие над молодыми женщинами, шокированные владельцы недвижимости, раздраженные соседи, разнесенные дорогие съемные квартиры и подозрение в торговле людьми – вот реальность, обнаружившаяся полгода назад, когда в Таллинне открыла главный филиал своего тайного бизнеса по организации интернет-оргий известная российская сетевая компания, пишет Rus.Postimees.
Вторник, 2 мая 2019 года. В десяти таллиннских квартирах и домах паника. Со стен арендного жилья сорвали сотни веб-камер, в стиральные машины до отказа напихали белье, шла тщательная уборка помещений, уже были куплены авиабилеты, чтобы скрыться. Последние полгода в этих помещениях днем и ночью камеры запечатлевали малейшее движение жильцов. Особенно, когда они занимались сексом. Но произошло нечто важное и неожиданно все кончилось.
Паника и гнев царили и на форумах любителей секса. Говорили об исчезновении русских, жаловались на то, что остались одни колумбийки. Никто еще не догадывался, что один из важнейших филиалов российской порнопромышленности, находившийся в Таллинне, внезапно приказал долго жить.
Postimees вместе с несколькими иностранными журналистами и веб-активистами обнаружил, что еще днем ранее в Таллинне действовали минимум восемь съемных квартир, которые были приспособлены именно для того, чтобы продавать на портале за деньги снятую на видео и показанную в режиме онлайн сексуальную жизнь проживавших там молодых людей.
Знаменитый шестой этаж офисного здания Fahle на Тартуском шоссе, дорогая квартира в центре Foorum на Нарвском шоссе, прекрасно расположенная квартира в Кадиорге на Лийваоя, 10 и роскошная квартира на Туви 22/2 – лишь некоторые примеры… Меньше чем за 1500 евро в месяц такую квартиру не снимешь – об этом говорят и объявления, оставшиеся на просторах интернета.
В Эстонии посещение сайта заблокировали – чтобы не дай бог кто-то не узнал участников.
Сами молодые люди привозились сюда с Украины, из Белоруссии и России – всего их было здесь 26 и у всех была только шенгенская туристическая виза.
Их поставили в полную зависимость от собственников – им дали жилплощадь, привезли еду и питье, деньги распределялись в зависимости от того, сколько давали клиенты в сети. Два раза в день приходилось заниматься на камеру сексом – оральным, анальным, вагинальным, каждый день. В день оставалось лишь несколько свободных часов без камеры.
Бизнесом управляли из России. Организатором была известная в России веб-среда Bongacams, юридически ее представляет фирма Proweb Progressive Development Ltd, зарегистрированная в Никосии на Кипре. Чтобы найти квартиры в Эстонии, нашли местную эстонскую IT-фирму, которая снимала квартиры в аренду якобы под офис, чтобы работники могли "программировать". Все должно было происходить тайно, в Эстонии посещение сайта заблокировали – чтобы не дай бог кто-то не узнал участников.
Если бы только собственники знали, что на самом деле представляло собой это программирование… "Какая-то компания арендует у нас, да, которая занимается программированием. Они в следующем месяце съезжают", - сказал Postimees владелец квартиры на Туви, когда у него поинтересовались, почему квартира опять сдается.
Когда мы присылаем ему ссылку на фотографии из квартиры, где видно, чем в действительности занимались жильцы, он сильно пугается. "Для нас это было большим шоком. Завтра я предъявлю ему запрос о его деятельности!" - заявил он.
Помимо восьми эстонских квартир, пять таких же были открыты в Южной Америке – в Колумбии. Таллинн и Богота – очень интересный выбор.
Изготовление и участие в интернет-порнографии – само по себе не преступление, это подтверждает и эстонская полиция. Пока это не касается несовершеннолетних и никого не заставляют этим заниматься. В случае иностранцев, правда, возникает вопрос о наличии вида на работу.
Но проблемы у бизнеса начались вовсе не из-за секс-промышленности и молодых иностранцев. Первые тучи начали сгущаться над ним 5 октября прошлого года, когда квартиры в Эстонии только были выведены в онлайн.
У нее возникла ссора с ее партнером Джоном, который в конце концов со всей дури ударил ее в лицо прямо перед камерой. Девушка заплакала, пыталась себя защитить, но Джон не перестал ее бить.
В одной из квартир выяснилось, что живущая там троица так любит алкоголь, драки и гулянки, что не дают жизни соседям. Кто-то пытался той ночью громко орать из окна и чуть не выпрыгнул с третьего этажа. Это было первое столкновение компании с полицией, на месте побывала скорая, полиция обнаружила множество камер и были записаны личные данные присутствовавших.
Еще более жесткой ситуация стала в ночь на 28 февраля. Есть серьезные подозрения, что той ночью было применено насилие к 22-летней девушке из Белоруссии, жившей в одной из тех квартир и фигурировавшей на сайте под именем Эмили.
У нее возникла ссора с ее партнером Джоном, который в конце концов со всей дури ударил ее в лицо прямо перед камерой. Девушка заплакала, пыталась себя защитить, но Джон не перестал ее бить. Она побежала на балкон курить, а затем в ванную, откуда Джон вытащил ее за волосы по полу. После этого Эмили несколько дней пролежала в постели.
После этого случая стали поступать сигналы, на которые отреагировали некоторые иностранные веб-активисты, которые стали активно выяснять местонахождение квартир. Обращения в службу поддержки сайта и к российской полиции ни к чему не привели, сами пользователи не могли выдать свое месторасположение - штраф за это составил бы 50 000 долларов.
Наконец, дело стал расследовать украинский женский фонд, с помощью которого были привлечены "хакеры". Круглосуточно и ежедневно они следили за видео с камер, чтобы обнаружить хоть что-то, что пролило бы свет на местонахождение квартир. Жители Таллинна узнали бы уже по этой фотографии новые здания около Кадриорга.
Этот снимок впоследствии стал подтверждением того, где все это произошло.
Решающей стала маленькая фотография, где на столе стоит литровая пачка сока, которые продаются только в Эстонии – клюквенный напиток Aura, это дало следователям направление поисков.
С помощью IP-адресов, обработки фотографий и карт, наконец, был обнаружен дом в Кадриорге. За этим последовали обращения к эстонскому уполномоченному по равноправию и заявление в местную полицию.
Следователь Пыхьяской префектуры Ардо Ранне говорит, что заявление о насилии поступило в полицию из-за границы в апреле.
Во всех документах и коммерческом регистре значилось, что ее основной сферой деятельности являются инфотехнологии, у нее был приличный оборот.
"Наши сотрудники побывали на месте и побеседовали с двумя супружескими парами, которые там в тот момент находились. Пары из Украины из Белоруссии заверили, что живут в поле зрения камер совершенно добровольно, позволяя снимать свою в том числе интимную жизнь 24/7. Среди прочего, чтобы сделать трансляцию более интересной, они якобы инсценировали насилие и насильственный секс, в ходе которого на самом деле никто не пострадал. Полицейские убедились, что никого к этой деятельности не принуждали", - говорит Ранне.
Но веб-активисты становились все более агрессивными. Последней каплей для бизнеса, вероятно, стали записи на форуме 2ch.hk, где долго следили за действиями некоторых привезенных в Эстонию порнозвезд, а затем разоблачили их личности и местонахождение в стране. Причем использовали для этого современные программы распознавания лиц.
В тот же день Postimees впервые написал о том, что в здании Fahle работает порнопромышленность. Это вбило последний гвоздь в крышку гроба местного порнобизнеса россиян – владельцы недвижимости свернули ее со дня по инициативе собственника квартиры, который сдал площадь в аренду через бюро недвижимости Uus Maa.
"История аренды данной квартиры – большое разочарование и для Uus Maa, и для владельца. Фирма, снимавшая ее, заявила, что хочет устроить там свою контору. Во всех документах и коммерческом регистре значилось, что ее основной сферой деятельности являются инфотехнологии, у нее был приличный оборот. На основании этих данных у нас не было причин отказать в сдаче в аренду", - сказал Postimees представитель Uus Maa Ристо Вяхи.
По его словам, квартира пострадала в результате всей этой деятельности.
"Сразу как мы получили информацию о неэтичной деятельности, которая отличалась от того, что мы знали, мы прекратили договор с арендатором и попросили жильцов немедленно съехать. Квартира получила повреждения и в настоящее время идут переговоры о возмещении ущерба", - сказал Вяхи.
Но был и еще один случай, который сейчас расследует полиция: один из наблюдателей за сайтом написал 4 мая, что парой дней ранее возник скандал между жильцами Ланной и Трэвисом. Служба поддержки пользователей Spygasm переполнилась сообщениями пользователей, которые писали, что Трэвис изнасиловал Лану перед камерами. Многих пользователей не удовлетворил ответ сайта, что якобы речь шла о садо-мазохистской игре, и обратились в полицию. На сегодняшний день Лана и Трэвис долго не появлялись на сайте.
Эта ветка тайной российской порнопромышленности в Эстонии на прошлой неделе приказала долго жить. Часть главных героев быстро скрылись в Колумбии. Но эстонской IT-фирме, которая официально снимала помещения, еще многое предстоит объяснить хозяевам недвижимости.
Уполномоченный по равноправию Лийза Пакоста
Мы действительно получили сообщение, сразу же проконсультировались с полицией и затем немедленно перенаправили обратившегося в полицию, чтобы он подал заявление. Хорошо, что дело разрешилось. Со своей стороны, я прошу всех тех, кто заметит или знает нечто подобное, немедленно обратиться за помощью. Самой жертве торговлей людьми бывает трудно это сделать.
Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне:
Если полиция получает сообщение, что к кому-то применяют сексуальное насилие, или возникает подозрение, что сексуальные услуги оказывает несовершеннолетний, мы относимся к этой информации очень серьезно. В середине апреля в полицию поступило, например, сообщение, что в Таллинне, в частном доме в Пирита лишили свободы гражданку Великобритании, которая участвует в порнографических трансляциях. В момент полицейской проверки в доме находились пять девушек из Британии и одна женщина из Румынии. Все женщины находились в доме добровольно, никто, по их словам, их не обижал. По мнению женщин, полиции мог сообщить об этом кто-нибудь из встревоженных зрителей трансляции.
Если никого к этой деятельности не принуждают, пока эту услугу не оказывают несовершеннолетние, речь идет о легальной деятельности. Люди, которые подозревают, что кого-то заставляют участвовать в таких шоу против их воли или что речь идет о несовершеннолетних, всегда сообщайте сначала об этом полиции, которая может проверить обстоятельства.