Порошенко допросили по делу о гибели людей на Евромайдане

Петр Порошенко пришел на допрос в генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования гибели людей на Евромайдане в 2014 году. Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на главу управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", — сказал Горбатюк в эфире телеканала ZIK.
Порошенко сказал после допроса, что снова представил показания следователям. "Я надеюсь, что мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", — написал он в Twitter.
Действующий президент Украины Петр Порошенко также надеется, что его показания помогут завершить расследование дела. Об этом написал он сам в Facebook.
"Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", — добавил он.