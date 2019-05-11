Сб, 11.05.2019
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Порошенко допросили по делу о гибели людей на Евромайдане

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Петр Порошенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Петр Порошенко пришел на допрос в генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования гибели людей на Евромайдане в 2014 году. Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на главу управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", — сказал Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

Порошенко сказал после допроса, что снова представил показания следователям. "Я надеюсь, что мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", — написал он в Twitter.

Действующий президент Украины Петр Порошенко также надеется, что его показания помогут завершить расследование дела. Об этом написал он сам в Facebook.

"Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", — добавил он.

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