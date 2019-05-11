Передача: РД неоправданно потратила 21 миллион евро на свои учреждения

В течение последних трех лет, Рижская дума, не заботясь о деньгах налогоплательщиков, щедро пожертвовала в различные общества и учреждения как минимум 21 миллион евро. Об этом сообщает TV3 со ссылкой на сообщение Госконтроля.
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков ("Согласие") не согласен с выводами Госконтроля и называет их политическими.
В своем неопубликованном докладе по итогам ревизии Государственный контроль изучил практичность и законность выделенния различным ассоциациям и обществам Рижской думы средств, выделив два учреждения - Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.
Аудит охватывает последние три года. В целом со своего бюджета самоуправление обществам и ассоциациям пожертвовала 26,5 миллионов евро, однако 20,9 миллионов были направлены в Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.
По мнению Госконтроля эти деньги три года были использованы нецелесообразно.
Финансовые отчеты Riga.lv показывают ложные данные - расходы поддельно преувеличены. Госконтроль также ставит под сомнение пользу портала Riga.lv. Например, штатная журналистка с зарплатой в 650 евро в месяц в январе, марте и июне прошлого года подготовила в общей сложности 41 статью, 25 из которых являются переизданными материалами из первоисточника с идентичным содержанием.
Bet ja tomēr VK sniegtie pieradījumi @pucej joprojām ir par maz, tad steidzami jāsagatavo grozījumi likumā "Par pašvaldībām" 91.pantā, lai tik dranķīgu un koruptīvu domi kā šobrīd Rīgā ievēlētā varētu atlaist.— Jānis Eglītis (@egliitis) May 11, 2019
Šī ir mana kā rīdzinieka prasība. https://t.co/TZtgqGpoZw
В целом, Госконтроль пришел к выводу, что Рижское городское самоуправление, планируя и выделяя финансирование обществам и учреждениям, а также контролируя его использование, распоряжалось деньгами рижских налогоплательщиков бесхозяйственно.
Госконтроль опубликует подробный отчет на новой неделе. Известно, что KNAB также изучает финансирование этих ассоциаций.
Дотация Riga.lv из бюджета самоуправления в этом году составляет 1,77 млн евро, в 2018 году составила 1,96 млн евро.
По данным Firmas.lv, в правлении Riga.lv работают представитель финансового департамента Рижской думы Андрис Коношонок и Гирт Дрипе. В 2018 году оборот учреждения составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро.
В правлении Рижского бюро развития туризма работают Гунтарс Гринвалдс, Вита Ермоловича и депутат Рижской думы Максим Толстой ("Согласие"). В 2018 году оборот бюро составил 6,17 млн евро, прибыль - 606 973 евро.