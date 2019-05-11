Передача: РД неоправданно потратила 21 миллион евро на свои учреждения

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков ("Согласие") не согласен с выводами Госконтроля и называет их политическими.

В своем неопубликованном докладе по итогам ревизии Государственный контроль изучил практичность и законность выделенния различным ассоциациям и обществам Рижской думы средств, выделив два учреждения - Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.

Аудит охватывает последние три года. В целом со своего бюджета самоуправление обществам и ассоциациям пожертвовала 26,5 миллионов евро, однако 20,9 миллионов были направлены в Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.

По мнению Госконтроля эти деньги три года были использованы нецелесообразно.

Финансовые отчеты Riga.lv показывают ложные данные - расходы поддельно преувеличены. Госконтроль также ставит под сомнение пользу портала Riga.lv. Например, штатная журналистка с зарплатой в 650 евро в месяц в январе, марте и июне прошлого года подготовила в общей сложности 41 статью, 25 из которых являются переизданными материалами из первоисточника с идентичным содержанием.

Bet ja tomēr VK sniegtie pieradījumi @pucej joprojām ir par maz, tad steidzami jāsagatavo grozījumi likumā "Par pašvaldībām" 91.pantā, lai tik dranķīgu un koruptīvu domi kā šobrīd Rīgā ievēlētā varētu atlaist.



Šī ir mana kā rīdzinieka prasība. https://t.co/TZtgqGpoZw — Jānis Eglītis (@egliitis) May 11, 2019

В целом, Госконтроль пришел к выводу, что Рижское городское самоуправление, планируя и выделяя финансирование обществам и учреждениям, а также контролируя его использование, распоряжалось деньгами рижских налогоплательщиков бесхозяйственно.

Госконтроль опубликует подробный отчет на новой неделе. Известно, что KNAB также изучает финансирование этих ассоциаций.

Дотация Riga.lv из бюджета самоуправления в этом году составляет 1,77 млн евро, в 2018 году составила 1,96 млн евро.

По данным Firmas.lv, в правлении Riga.lv работают представитель финансового департамента Рижской думы Андрис Коношонок и Гирт Дрипе. В 2018 году оборот учреждения составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро.