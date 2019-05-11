Сб, 11.05.2019
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Передача: РД неоправданно потратила 21 миллион евро на свои учреждения

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Нил Ушаков

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В течение последних трех лет, Рижская дума, не заботясь о деньгах налогоплательщиков, щедро пожертвовала в различные общества и учреждения как минимум 21 миллион евро. Об этом сообщает TV3 со ссылкой на сообщение Госконтроля.

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков ("Согласие") не согласен с выводами Госконтроля и называет их политическими.

В своем неопубликованном докладе по итогам ревизии Государственный контроль изучил практичность и законность выделенния различным ассоциациям и обществам Рижской думы средств, выделив два учреждения - Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.

Аудит охватывает последние три года. В целом со своего бюджета самоуправление обществам и ассоциациям пожертвовала 26,5 миллионов евро, однако 20,9 миллионов были направлены в Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.

По мнению Госконтроля эти деньги три года были использованы нецелесообразно.

Финансовые отчеты Riga.lv показывают ложные данные - расходы поддельно преувеличены. Госконтроль также ставит под сомнение пользу портала Riga.lv. Например, штатная журналистка с зарплатой в 650 евро в месяц в январе, марте и июне прошлого года подготовила в общей сложности 41 статью, 25 из которых являются переизданными материалами из первоисточника с идентичным содержанием.

В целом, Госконтроль пришел к выводу, что Рижское городское самоуправление, планируя и выделяя финансирование обществам и учреждениям, а также контролируя его использование, распоряжалось деньгами рижских налогоплательщиков бесхозяйственно.

Госконтроль опубликует подробный отчет на новой неделе. Известно, что KNAB также изучает финансирование этих ассоциаций.

Дотация Riga.lv из бюджета самоуправления в этом году составляет 1,77 млн евро, в 2018 году составила 1,96 млн евро.

По данным Firmas.lv, в правлении Riga.lv работают представитель финансового департамента Рижской думы Андрис Коношонок и Гирт Дрипе. В 2018 году оборот учреждения составил 1,96 млн евро, прибыль - 697 106 евро.

В правлении Рижского бюро развития туризма работают Гунтарс Гринвалдс, Вита Ермоловича и депутат Рижской думы Максим Толстой ("Согласие"). В 2018 году оборот бюро составил 6,17 млн евро, прибыль - 606 973 евро.

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