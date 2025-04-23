18 600 жителей Украины потеряли статус временной защиты в Латвии

Не продлив вид на жительство, в Латвии статуса временной защиты лишились 18 600 жителей Украины, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
В Регистре физических лиц зарегистрировано 30 920 жителей Украины, чей текущий вид государственной принадлежности - временная защита в Латвии.
Управление изменило информацию в Регистре физических лиц о 18 600 резидентах Украины, которые утратили статус временной защиты в Латвии, поскольку не подали заявление на получение нового временного вида на жительство в течение месяца с момента истечения срока действия визы или вида на жительство.
В это число входят как лица, чьи визы или виды на жительство истекли в первом квартале 2025 года, так и лица, чьи документы истекли в 2022 году.
Их местонахождение PMLP неизвестно, однако управление признало, что некоторые из этих людей покинули Латвию. Представители управления отмечают, что по истечении срока действия статуса временной защиты гражданам Украины не нужно отчитываться о том, едут ли они и куда именно.
Если житель Украины, утративший статус временной защиты, продолжает проживать в Латвии, он должен подать заявление на продление статуса временной защиты и запросить вид на жительство.
"Жителям Украины, которые продолжают находиться в Латвии, важно подать документы, поскольку вид на жительство связан с возможностью получения как пособий, так и других услуг", - подчеркивает руководитель PMLP Майра Розе.
Если ранее выдавался вид на жительство, необходимо предоставить копию проездного документа и заявление в свободной форме. Если ранее выдавалась виза, срок действия которой истек, необходимо предоставить копию проездного документа и заполненную форму заявления на получение вида на жительство.
В свою очередь, если жителем Украины является совершеннолетний гражданин России или Беларуси, необходимо предоставить копию проездного документа, заполненную форму заявления на получение вида на жительство и дополнительную форму для предоставления информации в компетентные органы страны.
Подготовленные документы можно подать в электронном виде, подписав их защищенной электронной подписью и отправив на адрес электронной почты pasts@pmlp.gov.lv, или по почте в территориальные отделения PMLP. Документы также можно подать в один из государственных или муниципальных единых центров обслуживания клиентов.
В случае положительного решения заявителю необходимо будет обратиться в любой территориальный отдел управления для оформления новой eID-карты.
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