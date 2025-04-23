18 600 жителей Украины потеряли статус временной защиты в Латвии

В Регистре физических лиц зарегистрировано 30 920 жителей Украины, чей текущий вид государственной принадлежности - временная защита в Латвии.

Управление изменило информацию в Регистре физических лиц о 18 600 резидентах Украины, которые утратили статус временной защиты в Латвии, поскольку не подали заявление на получение нового временного вида на жительство в течение месяца с момента истечения срока действия визы или вида на жительство.

В это число входят как лица, чьи визы или виды на жительство истекли в первом квартале 2025 года, так и лица, чьи документы истекли в 2022 году.

Их местонахождение PMLP неизвестно, однако управление признало, что некоторые из этих людей покинули Латвию. Представители управления отмечают, что по истечении срока действия статуса временной защиты гражданам Украины не нужно отчитываться о том, едут ли они и куда именно.

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Если житель Украины, утративший статус временной защиты, продолжает проживать в Латвии, он должен подать заявление на продление статуса временной защиты и запросить вид на жительство.