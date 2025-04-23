Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

В Риге без вести пропал десятилетний мальчик с загипсованной рукой

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

Государственная полиция просит общественность помочь в поисках десятилетнего мальчика с загипсованной рукой, пропавшего в Риге в среду.

Как сообщает Государственная полиция, Ивар Головатый пропал в 14 часов по пути из школы в Риге на улице Инесе Яунземе, 4, до школьного автобуса, чтобы попасть домой в микрорайоне Иманта. Школа находится на Югле, на окраине леса Шмерли.

Приметы мальчика: рост 130 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, темные глаза, левая рука в гипсе. Был одет в черную куртку с капюшоном, штаны цвета мха и черно-белую обувь. У него имеется склонность к бродяжничеству.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении ребенка, полиция просит звонить по номеру телефона 112.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх