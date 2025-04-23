В Риге без вести пропал десятилетний мальчик с загипсованной рукой

Как сообщает Государственная полиция, Ивар Головатый пропал в 14 часов по пути из школы в Риге на улице Инесе Яунземе, 4, до школьного автобуса, чтобы попасть домой в микрорайоне Иманта. Школа находится на Югле, на окраине леса Шмерли.

Приметы мальчика: рост 130 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, темные глаза, левая рука в гипсе. Был одет в черную куртку с капюшоном, штаны цвета мха и черно-белую обувь. У него имеется склонность к бродяжничеству.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении ребенка, полиция просит звонить по номеру телефона 112.