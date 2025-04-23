В том числе, по сведениям целого ряда изданий, Вашингтон предложил Москве признать российскую аннексию Крыма в качестве условия прекращения войны.

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«Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях и так далее, мы заходим в формат, которого и хочет Россия, в затягивание войны. Потому что быстро договориться обо всем не выйдет, — сказал Зеленский. — То есть Крым мы можем не обсуждать». «Украина не признает юридически оккупацию Крыма, тут не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины».

Зеленский настаивает, что на переговорах в Лондоне должна идти речь только об условиях постоянного прекращения огня, но не о территориальных уступках.

Между тем, американские чиновники считают, что соглашение об окончании войны должно быть достигнуто именно быстро, а если этого не произойдет, Вашингтон готов выйти из переговорного процесса.

С такими угрозами на прошлой неделе выступили как сам президент США, так и его государственный секретарь. Они сделали это после переговоров в Париже, в которых принимали участие украинские и европейские чиновники, а также Рубио, Уиткофф и Келлог.