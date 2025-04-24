"Мы многому можем научиться у украинцев": как Европе снова стать самостоятельной

Мировой порядок под руководством США, каким мы его знали, исчез. Пока под нами движутся тектонические плиты геополитики, перед Европой стоит задача сохранить свои институты и не допустить возвращения мира в эпоху, когда прав сильный, на фоне концентрации власти авторитарными лидерами в Вашингтоне, Москве и Пекине.
Европа слишком долго полагалась на дешевые российские энергоносители, дешевые китайские товары и дешевую американскую безопасность и технологии. Эта наивная зависимость больше невозможна.
Хотя нам не следует отказываться от того, что делает нас европейцами, некоторые принципы прежнего социального государства надо пересмотреть.
Свобода не бывает бесплатной.