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Полиция: смерть найденного в Бауске под мостом мужчины не была насильственной

Мужские ноги. Иллюстративное фото
Мужские ноги. Иллюстративное фото Фото: petr tkachenko 83/Shutterstock

Найденный во вторник, 22 апреля, в Бауске под мостом мужчина не умер насильственной смертью, допускает Государственная полиция.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, нет оснований считать, что в отношении лица было совершено преступление.

Госполиция проинформировала агентство LETA, что в связи с произошедшим продолжается расследование и выясняются все обстоятельства.

Как уже сообщалось, во вторник в Бауске под мостом было обнаружено тело мужчины. Стражи порядка проинформировали, что тело имеет "возможные признаки насильственной смерти". Был начат уголовный процесс.

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