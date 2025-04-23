Полиция: смерть найденного в Бауске под мостом мужчины не была насильственной

Найденный во вторник, 22 апреля, в Бауске под мостом мужчина не умер насильственной смертью, допускает Государственная полиция.
Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, нет оснований считать, что в отношении лица было совершено преступление.
Госполиция проинформировала агентство LETA, что в связи с произошедшим продолжается расследование и выясняются все обстоятельства.
Как уже сообщалось, во вторник в Бауске под мостом было обнаружено тело мужчины. Стражи порядка проинформировали, что тело имеет "возможные признаки насильственной смерти". Был начат уголовный процесс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!