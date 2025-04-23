В настоящее время в Риге убежищ нет примерно для 450 000 жителей

Карта опубликована в разделе "Безопасность" на портале georiga.eu и отражает только те убежища, которые находятся в ведении самоуправления и соответствуют категории публичных или локальных убежищ. Карта обеспечивает прозрачную и понятную населению информацию о местах укрытия в случае кризиса. На карту пока не нанесены те убежища, которые находятся в государственной или частной собственности, так как для их обнародования необходимо индивидуальное согласование с собственником.