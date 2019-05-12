Вейонис с супругой обратились к матерям Латвии

"Ваша любовь и бескорыстная забота переполняют ваши сердца и сердца ваших детей, ваша поддержка и жизненная мудрость укрепляют и помогают преодолевать трудности".

"Пусть ваша любовь и душевное тепло будут с вашими детьми и внуками и в праздники, и в будни!", - говорится в поздравлении.