Трагедия не только в Карсаве. В субботу в ДТП погибли четыре человека

В субботу, в 6.10 в Карсаве на улице Венибас автомашина BMW врезалась в дерево, водитель и пассажирка машины погибли, еще один пассажир в ДТП пострадал и был доставлен в больницу.

В 6.25 в "Саулиеши" Праулиенской волости Мадонского края на шоссе Мадона-Варакляны съехала в кювет и перевернулась автомашина Mercedes-Benz. Водитель и пассажирка машины с травмами были доставлены в больницу, вторая пассажирка от полученных травм скончалась.

В 21.14 в Ритской волости Виеситского края на шоссе Вецумниеки-Нерета-Субате съехал с проезжей части и перевернулся автомобиль Volkswagen Golf. Его водитель погиб на месте.

Обстоятельства всех трагических ДТП выясняет полиция. За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 79 ДТП.