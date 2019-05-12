Трагедия не только в Карсаве. В субботу в ДТП погибли четыре человека

В субботу, 11 мая, в ДТП пострадали 27 и погибли четыре человека, сообщили агентству LETA в Госполиции. Два человека погибли в ДТП в Латгале, по одному - в Земгале и Видземе.
В субботу, в 6.10 в Карсаве на улице Венибас автомашина BMW врезалась в дерево, водитель и пассажирка машины погибли, еще один пассажир в ДТП пострадал и был доставлен в больницу.
Smagā avārijā šorīt #Kārsava #Latvija gājuši bojā 2 cilvēki, 1 hospitalizēts.— BreakingLV (@breakinglv) May 11, 2019
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В 6.25 в "Саулиеши" Праулиенской волости Мадонского края на шоссе Мадона-Варакляны съехала в кювет и перевернулась автомашина Mercedes-Benz. Водитель и пассажирка машины с травмами были доставлены в больницу, вторая пассажирка от полученных травм скончалась.
В 21.14 в Ритской волости Виеситского края на шоссе Вецумниеки-Нерета-Субате съехал с проезжей части и перевернулся автомобиль Volkswagen Golf. Его водитель погиб на месте.
Обстоятельства всех трагических ДТП выясняет полиция. За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 79 ДТП.
За сутки полицейские составили 452 протокола об административном нарушении за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 221 - за превышение разрешенной скорости движения, один - за агрессивную езду и 15 - за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.