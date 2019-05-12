Вс, 12.05.2019
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В Латвии семью считают более приоритетной, чем работу и карьеру

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Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Все больше жителей Латвии трудоспособного возраста выдвигают приоритетом семью, а не работу и карьеру, показал опрос, проведенный в феврале агентством социологических исследований SKDS.

61% опрошенных назвали своим приоритетом семью.

Это самый высокий показатель за все время проведения таких опросов с 2001 года и на 2 процентных пункта больше, чем в 2017 году.

30% респондентов назвали своим приоритетом работу и карьеру. Это самый низкий показатель с 2001 года.

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9% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

В опросе участвовали 720 респондентов в возрасте 18-55 лет.

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