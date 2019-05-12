В Латвии семью считают более приоритетной, чем работу и карьеру

Все больше жителей Латвии трудоспособного возраста выдвигают приоритетом семью, а не работу и карьеру, показал опрос, проведенный в феврале агентством социологических исследований SKDS.
61% опрошенных назвали своим приоритетом семью.
Это самый высокий показатель за все время проведения таких опросов с 2001 года и на 2 процентных пункта больше, чем в 2017 году.
30% респондентов назвали своим приоритетом работу и карьеру. Это самый низкий показатель с 2001 года.
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9% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.
В опросе участвовали 720 респондентов в возрасте 18-55 лет.