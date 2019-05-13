В Рижское бюро по развитию туризма явились сотрудники KNAB

В бюро пришли три сотрудника в гражданской одежде с большими портфелями.

Как сообщалось, Госконтроль в ходе ревизии констатировал, что за три года Рижское самоуправление через общества и фонды бесхозяйственно истратило более 20 млн евро денег рижан.

Основное внимание ревизоры обратили на две организации - Рижское бюро развития туризма (RTAB) и "Riga.lv".

Ревизоры пришли к выводу, что общества самоуправления без всякого обоснования получали щедрые бюджетные дотации, чтобы использовать деньги в сомнительных спонсорских схемах, непонятных действиях с товарными знаками, а также платя зарплаты предположительно фиктивно нанятым лицам. Также ревизорам не ясны принципы предоставления финансирования на различные проекты.

Ревизия констатировала существенные недостатки в планировании, выделении и контроле за финансированием обществ и фондов, что дает основания считать, что самоуправление города Риги за три года бесхозяйственно израсходовало более 20 млн евро денег рижан.

Из общего объема включенного в ревизию финансирования в размере 26,5 млн евро, предусмотренного для обществ и фондов, 20,9 млн евро получили именно RTAB и "Riga.lv". Ревизоры пытались выяснить, достигали ли общества поставленных целей, на покрытие каких расходов тратились деньги самоуправления и было ли необходимым создание этих организаций.

Ревизоры констатировали, что самоуправление предоставило RTAB все требуемое финансирование без любых обоснований. С 2016 по 2018 год RTAB получило 17 млн евро от самоуправления, и большая часть этих средств были вложены в популяризацию товарных знаков "Live Riga" и "Meet Riga", которые принадлежат не самоуправлению и не RTAB, а АО "Air Baltic Corporation" и в настоящее время отданы в залог.

RTAB выполняло также функции посредника, осуществляя схему пожертвований и дарений. Таким образом были израсходованы средства самоуправления в размере почти миллиона евро.