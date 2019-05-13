Крыша из стекла и солнечные батареи: озвучен "зеленый" план реставрации Нотр-Дама

Инициатива Кельбу предусматривает замену старинной крыши собора на экстравагантную стеклянную кровлю с чердаком, высота потолков которого будет достигать 10 метров. На чердаке будет можно выращивать овощи и фрукты, кроме того встроенные в крышу солнечные батареи могли бы обеспечить весь центр Парижа электроэнергией.

Крышу собора планируется покрыть стеклянными панелями в форме ромба, которые были бы закреплены освещенными и ламинированными деревянными балками. Как пояснил сам архитектор, эту старинную постройку можно объединить с модернистской архитектурой и наделить ее нулевой энергией, то есть, здание будет потреблять столько электричества, сколько оно производит. Также собор сможет обеспечить электроэнергией и другие здания в центре французской столицы.

Кельбу предлагает создать стеклянные панели крыши здания из водородных батарей, которые бы накапливали солнечную энергию и в то же время не затеняли бы внутреннюю сторону кровлю. Таким образом будет создан идеальный парник.

Представители бюро архитектора утверждают, что в конструкции крыши собора возможно обустроить сад. Выращенные в нем овощи и фрукты можно было бы доставлять в кухни ночлежек и приютов для нищих и бездомных.