Деглавский мост могут полностью открыть на следующей неделе

На следующей неделе Деглавский мост в Риге может быть полностью открыт для движения, сообщает агентство LETA.
Как заявил исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров, в понедельник он ознакомился с ходом работ по укреплению путепровода, и строитель надеются закончить их до пятницы.
В четверг, 16 мая, мост пригласили посетить Бюро по надзору за строительством и Госполицию.
"Уже в четверг должно быть ясно, все ли необходимые работы по укреплению проведены. Если BVKB утвердит работы, надеюсь, после этого посещения Госполиция примет решение о восстановлении движения полностью", - сказал Буров.
Политик рассказал, что в понедельник в собрании по мосту принимал участие и восстановленный в должности директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбахс.
Напомним, BVKB доверил Рижской думе провести работы по укреплению опор Деглавского моста.
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Деглавский мост был закрыт для транспорта с 25 апреля распоряжением министра внутренних дел.
Позднее, рассмотрев необходимые документы, руководство Рижской думы, департамент сообщения, Рижское городское строительное управление, Госполиция и BVKB, ознакомившееся с последним техническим заключением предприятия Inženerbūve, решили, что с 4 мая по мосту можно возобновить движение общественного и оперативного транспорта.