Деглавский мост могут полностью открыть на следующей неделе

Как заявил исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров, в понедельник он ознакомился с ходом работ по укреплению путепровода, и строитель надеются закончить их до пятницы.

В четверг, 16 мая, мост пригласили посетить Бюро по надзору за строительством и Госполицию.

"Уже в четверг должно быть ясно, все ли необходимые работы по укреплению проведены. Если BVKB утвердит работы, надеюсь, после этого посещения Госполиция примет решение о восстановлении движения полностью", - сказал Буров.

Политик рассказал, что в понедельник в собрании по мосту принимал участие и восстановленный в должности директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбахс.

Напомним, BVKB доверил Рижской думе провести работы по укреплению опор Деглавского моста.

Галерея: Пикник на закрытом Деглавском мосту

Деглавский мост был закрыт для транспорта с 25 апреля распоряжением министра внутренних дел.