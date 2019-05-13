Пн, 13.05.2019
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Деглавский мост могут полностью открыть на следующей неделе

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ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

На следующей неделе Деглавский мост в Риге может быть полностью открыт для движения, сообщает агентство LETA.

Как заявил исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров, в понедельник он ознакомился с ходом работ по укреплению путепровода, и строитель надеются закончить их до пятницы.

В четверг, 16 мая, мост пригласили посетить Бюро по надзору за строительством и Госполицию.

"Уже в четверг должно быть ясно, все ли необходимые работы по укреплению проведены. Если BVKB утвердит работы, надеюсь, после этого посещения Госполиция примет решение о восстановлении движения полностью", - сказал Буров.

Политик рассказал, что в понедельник в собрании по мосту принимал участие и восстановленный в должности директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбахс.

Напомним, BVKB доверил Рижской думе провести работы по укреплению опор Деглавского моста.

Галерея: Пикник на закрытом Деглавском мосту

Деглавский мост был закрыт для транспорта с 25 апреля распоряжением министра внутренних дел.

Позднее, рассмотрев необходимые документы, руководство Рижской думы, департамент сообщения, Рижское городское строительное управление, Госполиция и BVKB, ознакомившееся с последним техническим заключением предприятия Inženerbūve, решили, что с 4 мая по мосту можно возобновить движение общественного и оперативного транспорта.

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