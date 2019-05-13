Российские СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню в Москве

Со слов источника, которые приводит Starhit.ru, роды принимали лучшие врачи центра. Пока не известно, как назвали новорожденных, а также нет данных об их росте и весе.

Кстати, российские СМИ на протяжении многих лет уже неоднократно сообщали о том, что гимнастка стала мамой. Так, в 2008 году писали, что она родила мальчика, которого, по слухам, назвали Дмитрием, в 2013-м Кабаеву заметили в Сочи и предположили, что она прилетела туда рожать, а в 2015-м появилась информация о том, что Алина стала мамой мальчика в элитном центре Святой Анны в швейцарском Соренго. Однако ни одно из этих предположений не получило официального подтверждения.