Российские СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню в Москве
Накануне в новостной ленте многих порталов появилась информация о том, что прославленная российская гимнастка и общественный деятель Алина Кабаева родила двойню. Представители спортсменки пока не комментируют эту новость, а журналисты тем временем называют даже конкретное медучреждение, где якобы произошло это радостное событие.
СМИ сообщили, что 7 мая Алина Кабаева родила в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве двух мальчиков. По информации инсайдеров,
для звезды была выделена VIP-палата, возле которой дежурили телохранители, а остальных рожениц переселили в другие отделения. Репортеры также выяснили, что еду Кабаевой доставляли из ближайших элитных ресторанов.
Со слов источника, которые приводит Starhit.ru, роды принимали лучшие врачи центра. Пока не известно, как назвали новорожденных, а также нет данных об их росте и весе.
В окружении Кабаевой не спешат обсуждать эту новость. "Мы не комментируем слухи", - ответила одна из помощниц спортсменки.
Напомним, вчера, 12 мая, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой исполнилось 36 лет, а потому,
если то, что на днях она стала мамой, подтвердится официально, это, безусловно, самый лучший подарок к ее дню рождения!
Кстати, российские СМИ на протяжении многих лет уже неоднократно сообщали о том, что гимнастка стала мамой. Так, в 2008 году писали, что она родила мальчика, которого, по слухам, назвали Дмитрием, в 2013-м Кабаеву заметили в Сочи и предположили, что она прилетела туда рожать, а в 2015-м появилась информация о том, что Алина стала мамой мальчика в элитном центре Святой Анны в швейцарском Соренго. Однако ни одно из этих предположений не получило официального подтверждения.