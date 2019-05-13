Из университета в Австралии эвакуировали 550 человек из-за неприятного запаха

Работники библиотеки вызвали спасателей, так как им показалось, что пахнет бытовым газом. Через час спасатели сообщили, что нашли источник, откуда идет запах, вскоре всем разрешили вернуться в здание.

Чуть позже в Facebook аккаунте библиотеки сообщили, что источником запаха оказался дуриан, нашедшийся возле мусорного контейнера рядом с системой вентиляции. Руководство подчеркнуло, что если студенты решили сделать это специально, то это говорит о несоблюдении норм поведения (а если фрукт остался там ненароком — о неимении у студентов здравого смысла).

Дуриан — фрукт, растущий в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Его плод защищен острыми колючками и обладает необычным запахом, благодаря которому запах фрукта сравнивают с запахом тухлых яиц или канализации, а иногда с запахом бытового газа.