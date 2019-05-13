Из университета в Австралии эвакуировали 550 человек из-за неприятного запаха
Из библиотеки университета Канберры в Австралии были эвакуированы около 550 человек. Все из-за неприятного запаха. Это был экзотический фрукт дуриан. Об этом пишет The Guardian.
Работники библиотеки вызвали спасателей, так как им показалось, что пахнет бытовым газом. Через час спасатели сообщили, что нашли источник, откуда идет запах, вскоре всем разрешили вернуться в здание.
Чуть позже в Facebook аккаунте библиотеки сообщили, что источником запаха оказался дуриан, нашедшийся возле мусорного контейнера рядом с системой вентиляции. Руководство подчеркнуло, что если студенты решили сделать это специально, то это говорит о несоблюдении норм поведения (а если фрукт остался там ненароком — о неимении у студентов здравого смысла).
Дуриан — фрукт, растущий в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Его плод защищен острыми колючками и обладает необычным запахом, благодаря которому запах фрукта сравнивают с запахом тухлых яиц или канализации, а иногда с запахом бытового газа.
Согласно рейтингу самых отвратительных запахов в мире, который был составлен научным порталом ScienceAlert, дуриан занял второе место. Существуют места, куда фрукт проносить запрещается, например, в метро Сингапура. Также нельзя брать его с собой в самолет и в гостиницу. Однако, несмотря на специфический запах сам дуриан является весьма вкусным фруктом. Главное правильно его очистить и не обращать внимания на резкий запах.