За кулисами преступления: как житель Салдуса помогал отмывать деньги

Казалось бы, невинная просьба сделать снимок паспорта и сфотографировать лицо привела мужчину из Салдуса на скамью подсудимых. Курземский районный суд приговорил его к условному наказанию за за то, что он сознательно позволил мошенникам использовать его личность для открытия банковских счетов и отмывания тысяч евро. Перед нами - классическая история "денежного мула", которая служит суровым предупреждением для всех.