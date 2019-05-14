Вт, 14.05.2019
Хотя РФ пока еще не успела внедрить передовой китайский опыт, в рейтинге свободы слова она занимает незавидное 149 место, из географически европейских стран обгоняя одну лишь Беларусь (153). Иван Пауков, комментатор TVNET

Мероприятия Ночи музеев в этом году пройдут в 190 местах по всей Латвии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ночь

ФОТО: Pixabay

Мероприятия Ночи музеев в этом году пройдут в 190 местах по всей Латвии, сообщила на пресс-конференции министр культуры Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Темой Ночи музеев в этом году станет Talavas tаuretajs ("Талавский трубач", по одноименному стихотворению Р. Блауманиса), так как лейтмотивом мероприятия будет героическая борьба за независимость Латвии.

По словам Мебларде, в этом году в Ночи музеев примут участие 69 рижских музеев, учреждений и объектов, что на восемь меньше, чем в прошлом году.

Как и годом ранее, Видземе обещает быть самым активным регионом Ночи музеев. Там для посетителей будет открыт 41 культурный объект. В Курземе можно будет посетить 38 объектов, что на шесть больше, чем в прошлом году. В Латгале посетителей будут ждать 28 объектов, а в Земгале - 14.

Министр прогнозирует, что в этом году Ночь музеев посетят около 200 000 человек, ведь число посетителей мероприятия каждый год держится на одном уровне. Однако на посещаемость культурных объектов влияет множество факторов, в том числе погодные условия.

Традиция Ночи музеев берет начало в 1999 году во Франции. Цель мероприятия - побудить людей, которые редко посещают музеи, приобщиться к культуре. С каждым годом в латвийской Ночи музеев принимают участие все больше музеев, а также театры, выставочные залы и библиотеки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ