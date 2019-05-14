Мероприятия Ночи музеев в этом году пройдут в 190 местах по всей Латвии

Темой Ночи музеев в этом году станет Talavas tаuretajs ("Талавский трубач", по одноименному стихотворению Р. Блауманиса), так как лейтмотивом мероприятия будет героическая борьба за независимость Латвии.

По словам Мебларде, в этом году в Ночи музеев примут участие 69 рижских музеев, учреждений и объектов, что на восемь меньше, чем в прошлом году.

Как и годом ранее, Видземе обещает быть самым активным регионом Ночи музеев. Там для посетителей будет открыт 41 культурный объект. В Курземе можно будет посетить 38 объектов, что на шесть больше, чем в прошлом году. В Латгале посетителей будут ждать 28 объектов, а в Земгале - 14.

Министр прогнозирует, что в этом году Ночь музеев посетят около 200 000 человек, ведь число посетителей мероприятия каждый год держится на одном уровне. Однако на посещаемость культурных объектов влияет множество факторов, в том числе погодные условия.