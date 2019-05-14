Вылетевший в Милан Boeing вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

Самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, который вылетел из Внуково в Милан, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.
Как передает РИА "Новости", Boeing-737 вылетел из Москвы в Милан, однако спустя некоторое время экипаж попросил вернуться в столицу.
Согласно предварительным данным, после взлета у лайнера не убиралось шасси. В связи с этим командир экипажа принял решение возвратиться обратно. Boeing благополучно сел во Внуково, никто из 109 пассажиров не пострадал.