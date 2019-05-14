Вт, 14.05.2019
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Вылетевший в Милан Boeing вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, который вылетел из Внуково в Милан, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Как передает РИА "Новости", Boeing-737 вылетел из Москвы в Милан, однако спустя некоторое время экипаж попросил вернуться в столицу.

Согласно предварительным данным, после взлета у лайнера не убиралось шасси. В связи с этим командир экипажа принял решение возвратиться обратно. Boeing благополучно сел во Внуково, никто из 109 пассажиров не пострадал.

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