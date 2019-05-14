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Израильская звезда-пышечка открыла "Евровидение 2019" в убийственно пикантном наряде
Вот это смелость!

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ФОТО: EPA/Scanpix

В Израиле стартовал международный музыкальный конкурс "Евровидение 2019". Сегодня вечером, 14 мая, по многим телеканалам прошла прямая трансляция из Тель-Авива первого полуфинала 64-го состязания исполнителей, в котором представители 17 стран поборолись за возможность продолжить в нем участие.

Чести открыть первый полуфинал удостоилась прошлогодняя победительница "Евровидения" Нета Барзилай, благодаря которой  в этом году конкурс проходит в Израиле. Напомним,

в финале "Евровидения-2018" Нета привлекла внимание всего мира, выступив с песней Toy ("Игрушка"), посвященной движению #MeToo,

в рамках которого женщины со всего мира делятся своими историями о сексуальном насилии и домогательствах. Тогда она одержала победу в конкурсе, получив 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Победительница конкурса "Евровидение-2018" Нета Барзилай

Сегодня же яркая израильская звезда в очередной раз никого не оставила равнодушным, да что там -

она произвела настоящий фурор - во-первых, исполнив свою коронную песню совершенно по-другому, а во-вторых, представ на сцене в очень пикантном наряде.

Вот это смелость! Браво, Нета, и спасибо за классный бодипозитив!!!

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