Израильская звезда-пышечка открыла "Евровидение 2019" в убийственно пикантном наряде

Чести открыть первый полуфинал удостоилась прошлогодняя победительница "Евровидения" Нета Барзилай, благодаря которой в этом году конкурс проходит в Израиле. Напомним,

в финале "Евровидения-2018" Нета привлекла внимание всего мира, выступив с песней Toy ("Игрушка"), посвященной движению #MeToo,

в рамках которого женщины со всего мира делятся своими историями о сексуальном насилии и домогательствах. Тогда она одержала победу в конкурсе, получив 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Победительница конкурса "Евровидение-2018" Нета Барзилай

Сегодня же яркая израильская звезда в очередной раз никого не оставила равнодушным, да что там -

она произвела настоящий фурор - во-первых, исполнив свою коронную песню совершенно по-другому, а во-вторых, представ на сцене в очень пикантном наряде.