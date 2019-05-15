Когда и как нельзя давать и брать деньги в долг
Помощь с денегами взаймы порой бывает опасной. Старайтесь помнить об основных приметах, касающихся финансов, чтобы не допускать появления проблем. Если и влезать в долги, то лишь в правильное время.
Когда нельзя давать в долг
На растущей Луне. Так говорят не только приметы, но и лунный календарь. Если верить советам астрологов, то на растущей Луне должен происходить рост денежных средств, их накопление и умеренные траты, но не отдача взаймы.
На возврат средств это не влияет: отдача денег взаймы на растущей Луне негативно сказывается в целом на финансовой удаче.
Вечером или ночью. Народные приметы гласят, что давать деньги в долг лучше при солнечном свете, то есть днем. Согласно наблюдениям, в таких случаях вероятность получить их обратно гораздо выше.
Когда вас просят одолжить деньги на похороны. Это очень плохая примета. Таким образом вы можете навлечь беду не только на себя, но и на свою семью.
Когда запрашиваемые деньги последние. Когда вы на мели, деньги в долг давать нельзя категорически. Так можно навлечь на себя неприятности.
В воскресенье. Последний день недели не предназначен для этого.
В воскресенье преобладает спокойная созидательная энергетика, которую легко нарушить. Говорят, что такие деньги могут не вернуться.
Когда нельзя брать деньги взаймы
Когда вы с человеком в ссоре. Бывают периоды, когда между людьми есть некоторая прохлада. В такое время лучше не брать взаймы. Вместе с деньгами вам может передаться негатив. Есть риск, что вы перестанете быть партнерами, друзьями, поругаетесь еще сильнее.
В полнолуние. Согласно лунному календарю, в этот опасный день лучше не брать взаймы. В долг тоже лучше не давать, но эксперты dailyhoro.ru вместе с астрологами
настоятельно рекомендуют не просить никого о помощи. Специалисты уверены, что это негативно скажется на финансовой сфере и удаче в целом.
Накануне Нового года. Это праздник вхождения в новую мини-эру, в новый период времени. Входить в новый год всегда лучше без долгов, какой бы сложной ни была ваша ситуация.
Во вторник. Так говорят многочисленные народные приметы, причем не только славянские, но и европейские и восточные.
Другие полезные приметы
Пятница 13-е. В этот опаснейший день лучше не совершать никаких финансовых операций помимо вынужденных. Что касается просто пятницы, то в этот день можно спокойно давать и брать деньги в долг.
Нельзя давать или принимать деньги в долг в развернутом виде. Приметы говорят:
лучше, чтобы деньги были сложены хотя бы пополам. Также лучше, чтобы купюр было как можно меньше, то есть их достоинство было выше.
29 февраля. В этот день лучше не совершать крупных покупок и ни в коем случае не давать деньги в долг. Брать взаймы и оформлять кредиты также не рекомендуется. У этого дня дурная слава и весьма нестабильная энергетика.