Чт, 16.05.2019
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Датский политик: "Да, этот человек на Pornhub - я"

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Иоахим Ольсен

ФОТО: AP/Scanpix

Датский политик Иоахим Ольсен нашел весьма нетрадиционный способ, как привлечь внимание избирателей на предстоящих 5 июня парламентских выборах в Дании - он разместил политическую агитацию на порносайте PornHub, передает CNN.

Отмечается, что в прошлом Ольсен был толкателем ядра, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады-2004 в Афинах, а теперь стал политиком и членом партии "Либеральный альянс".

"Когда вы закончите играть, проголосуйте за Джокке", - так он подписал свою фотографию.

"Джокке" - это его никнейм на сайте.

Ольсен в социальной сети Facebook подтвердил, что он действительно реализует такую избирательную кампанию:

"Да, этот человек на Pornhub - я", - отметил политик. 

Ничего предосудительного в своем поступке он не видит, полагая, что политик должен быть там, где его избиратели, в том числе и на порносайте, пояснил Ольсен датскому изданию DR.

Ежедневно PornHub в Дании посещают около 100 миллионов раз. Три четверти датских пользователей PornHub - мужчины.

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