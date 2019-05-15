Датский политик: "Да, этот человек на Pornhub - я"

Датский политик Иоахим Ольсен нашел весьма нетрадиционный способ, как привлечь внимание избирателей на предстоящих 5 июня парламентских выборах в Дании - он разместил политическую агитацию на порносайте PornHub, передает CNN.
Отмечается, что в прошлом Ольсен был толкателем ядра, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады-2004 в Афинах, а теперь стал политиком и членом партии "Либеральный альянс".
"Когда вы закончите играть, проголосуйте за Джокке", - так он подписал свою фотографию.
"Джокке" - это его никнейм на сайте.
Ольсен в социальной сети Facebook подтвердил, что он действительно реализует такую избирательную кампанию:
"Да, этот человек на Pornhub - я", - отметил политик.
Ничего предосудительного в своем поступке он не видит, полагая, что политик должен быть там, где его избиратели, в том числе и на порносайте, пояснил Ольсен датскому изданию DR.
Ежедневно PornHub в Дании посещают около 100 миллионов раз. Три четверти датских пользователей PornHub - мужчины.