Датский политик: "Да, этот человек на Pornhub - я"

Отмечается, что в прошлом Ольсен был толкателем ядра, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады-2004 в Афинах, а теперь стал политиком и членом партии "Либеральный альянс".

"Когда вы закончите играть, проголосуйте за Джокке", - так он подписал свою фотографию.

"Джокке" - это его никнейм на сайте.

Ольсен в социальной сети Facebook подтвердил, что он действительно реализует такую избирательную кампанию:

"Да, этот человек на Pornhub - я", - отметил политик.

Ничего предосудительного в своем поступке он не видит, полагая, что политик должен быть там, где его избиратели, в том числе и на порносайте, пояснил Ольсен датскому изданию DR.