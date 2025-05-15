"Сильная сила" и "помойка истории": дебаты кандидатов на пост мэра Риги

В рамках программы TVNET "Пульс" в дебатах схлестнулись главные кандидаты на пост мэра Риги: действующий мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), вице-мэр Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").
Видео: Предвыборные дебаты с кандидатами в мэры Риги (фрагмент)
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