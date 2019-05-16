Чт, 16.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

В школах пройдут проверки на наркотики

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Школьная доска. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Госполиция в конце мая проведет первые проверки на наркотики в школах, сообщил министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) на пресс-конференции.

Он отметил, что с Министерством науки и образования достигнуто соглашение о запуске программы проверок на наличие наркотических веществ в латвийских школах. Министр пояснил, что школы, в которых пройдут проверки, будут выбраны по определенному алгоритму, и информация о том, в каких школах будут проведены проверки, останется в тайне.

Гиргенс подчеркнул, что именно употребление наркотических веществ и алкоголя, а также агрессия являются одними из наибольших проблем в школах.

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