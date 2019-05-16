В школах пройдут проверки на наркотики

Госполиция в конце мая проведет первые проверки на наркотики в школах, сообщил министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) на пресс-конференции.
Он отметил, что с Министерством науки и образования достигнуто соглашение о запуске программы проверок на наличие наркотических веществ в латвийских школах. Министр пояснил, что школы, в которых пройдут проверки, будут выбраны по определенному алгоритму, и информация о том, в каких школах будут проведены проверки, останется в тайне.
Гиргенс подчеркнул, что именно употребление наркотических веществ и алкоголя, а также агрессия являются одними из наибольших проблем в школах.