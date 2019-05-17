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В Таллинне застрелили чаек, высиживавших птенцов. Птицы истекали кровью на земле
Работник таллиннского холодильного предприятия Premia Андрус Яйр поделился сегодня в группе Эстонского орнитологического общества фотографиями жуткой картины, свидетелем которой он стал возле работы. Нескольких чаек, годами выращивавших своих птенцов поблизости от предприятия, ожидал кровавый конец: кто-то обстрелял их с соседнего участка, пишет Rus.Postimees.
"Десять лет назад, в 2009 году, на столбе изгороди нашего предприятия начали гнездиться сизые чайки. Поначалу они были совсем молодыми, в первый год только построили гнездо, яиц не было. В 2010 году в гнезде были яйца, но они оказались протухшими и птенцов не появилось. В 2011 году вырос один птенец, а начиная с 2012 по 2018 год ежегодно появлялись два птенца", - описывает предысторию случившегося Андрус.
В этом году чайки тоже были на месте. Самка уже давно сидела в гнезде, но сегодня утром с соседнего участка, где находится территория фирмы Scania Eesti, раздались выстрелы. Самку чайки подстрелили прямо в гнезде, самца сбили с купола уличного фонаря. Обе птицы не погибли от выстрелов, оставшись мучиться на земле.
"Стрелок даже не пришёл посмотреть, что с ними стало, - отмечает Андрус. - Мы вызвали полицию, и представители Департамента окружающей среды увезли птиц на умертвление, поскольку их состояние не позволяло иного".
Пресс-секретарь Департамента окружающей среды Силле Адер подтвердила, что ранения птиц не давали надежды, что они выживут, так что ради облегчения страданий пернатых умертвили. Птенцов чайки в гнезде не было: еще до прибытия специалистов гнездо было разграблено воронами.
Как сказал сотрудник Ида-Харьюского отделения полиции Марко Шмидт, полиция выяснила, что стрелял 57-летний мужчина, который к моменту прибытия полицейских покинул место происшествия. У мужчины взяли объяснения по телефону, и он признался в содеянном. Для стрельбы по птицам он предположительно использовал пневматическое ружье. Поскольку в начале следующей недели мужчина должен прийти в полицейский участок давать показания, пока рано спекулировать, какими были его мотивы и какое наказание может его ждать. В отношении случившегося начато производство о проступке.