Во время детского дня Rimi изменятся некоторые маршруты автобусов

В субботу, 18 мая, в связи с забегом Детского дня Rimi действуют изменения в отдельных маршрутах рижского общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.
Во время детского марафона Rimi, примерно с 9.45 до 10.45 будут действовать изменения в движении автобусов 13, 41, и 53 маршрутов. Кроме того во время забега не будет курсировать автобус 57 маршрута.
Также изменения ожидаются в движении маршрутов 5, 7, 11 и ретро трамваев, а также в движении троллейбусных маршрутов 5, 25 и 12.
Изменения также коснутся движения микроавтобусов 336, 237 и 241 маршрутов.
С изменениями в организации движения транспорта можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.