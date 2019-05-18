Сб, 18.05.2019
Думаю, если взять игру "Даугавпилса" и "Валмиеры" и перенести её на хороший стадион, с хорошими камерами и посадить туда пару тысяч болельщиков, то это будет выглядеть большим футболом. Тогда и футболисты побегут быстрее, чем они могут. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Во время детского дня Rimi изменятся некоторые маршруты автобусов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Забег детского дня Rimi

ФОТО: Publicitātes foto

В субботу, 18 мая, в связи с забегом Детского дня Rimi действуют изменения в отдельных маршрутах рижского общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

Во время детского марафона Rimi, примерно с 9.45 до 10.45 будут действовать изменения в движении автобусов 13, 41, и 53 маршрутов. Кроме того во время забега не будет курсировать автобус 57 маршрута.

Также изменения ожидаются в движении маршрутов 5, 7, 11 и ретро трамваев, а также в движении троллейбусных маршрутов 5, 25 и 12.

Изменения также коснутся движения микроавтобусов 336, 237 и 241 маршрутов.

С изменениями в организации движения транспорта можно ознакомиться на сайте Rīgas satiksme.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ