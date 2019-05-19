Вс, 19.05.2019
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ЧП с SSJ-100: Пассажиры отказались лететь дальше

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Sukhoi Superjet 100

ФОТО: AFP / Scanpix

18 мая SSJ-100, который следовал рейсом SU1389, не вылетел в Москву. Сообщается, что все пассажиры на борту — 36 человек — отказались лететь на этом лайнере.

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) "Аэрофлота", прервавшего взлет из-за проблем с гидросистемой, вылетели из Ульяновска в Москву лайнером производства другой компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора аэропорта города вылета Сергея Наконечного.

Вылет был произведен в 06:20 по местному времени на Airbus A320. "Инспектор приволжского управления гражданской авиации расследует инцидент [с SSJ-100]", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что на борту SSJ сработала сигнализация, но никакого отказа гидросистемы не было. В связи с этим воздушное судно было вынуждено прервать взлет, сказал он.

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