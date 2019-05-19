Вс, 19.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Материлась и била ногами людей: пьяная украинка устроила дебош в самолете
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ФОТО: скриншот

В самолете Барселона-Киев 17 мая пьяная женщина устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками, передает Rus.Postimees.

Как сообщила очевидец, женщине не понравились сидевшие рядом иностранные граждане. За время полета конфликт обострился настолько, что она начала бить ногами своих соседей по ряду и требовала немедленно очистить салон, передает Korrespondent.

Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.

"Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - рассказала Александра Ефименко.

Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

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