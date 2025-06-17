Страх, шок и замешательство: что происходит в Иране

Молодые люди, родившиеся после войны, не знают, что это такое, говорит Гонче Хабибиазад из Персидской службы Би-би-си.

Очередь за бензином в Тегеране Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA-EFE/Shutterstock

Другой житель Тегерана говорит: «Мне пришлось отъехать далеко от дома, чтобы найти заправку, потому что везде огромные очереди».

Некоторые жители города даже уезжают «подальше от мест, где живут чиновники».

Интернет работает нестабильно, поэтому очень трудно поддерживать связь с людьми внутри страны, сообщает наш корреспондент.

Многие из тех, кто живет за пределами страны, отправляют сообщения своим близким в надежде на ответ.

Одна женщина в Тегеране говорит, что подумывает уехать из города, чтобы не попасть под обстрел.

«Мы все хотим уехать в небольшие города или деревни, куда угодно, но у каждого из нас есть близкие, которые не могут уехать, и мы думаем о них, — говорит она. — То, что мы переживаем, несправедливо по отношению ко всем нам, жителям Ирана».

Она также говорит, что, похоже, иранцы «парализованы».

«Нам жаль, что лидеры нашей страны не заботятся ни о ком из нас и о наших жизнях, и мы все [как-то] пытаемся пережить эти дни — измученные, в страхе и сильном стрессе, это чрезвычайно тяжело и больно».