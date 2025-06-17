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Alexandra Nekrasova
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МИД объявил, когда будут эвакуировать из Израиля граждан Латвии

Израильский флаг.

Министерство иностранных дел Латвии для эвакуации латвийских подданных из Израиля организует вылет из Иордании словацким военным рейсом в среду, 18 июня, говорится в сообщении МИД в социальных сетях.

МИД предлагает гражданам Латвии, желающим вылететь из Иордании словацким рейсом, срочно связаться с МИД по телефону 2633/7711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Министр иностранных дел Байба Браже благодарит своих коллег, особенно специалистов консульского департамента, которые в тесном сотрудничестве со своими коллегами из стран Евросоюза обеспечивают выезд граждан Латвии из Израиля.

Среди последних есть и латвийские журналисты, которые приехали туда с визитом, организованным посольством Израиля в Латвии, отмечает Браже.

Как ранее сообщалось, Литва также начала эвакуацию граждан стран Балтии из Израиля. Граждане Литвы, Латвии и Эстонии эвакуируются в Иорданию на трех автобусах, откуда их позже доставят в Вильнюс гражданскими самолетами.

Вечером в понедельник, 16 июня, МИД сообщил, что с момента обострения ситуации в Ближневосточном регионе в Консульский регистр министерства поступили сообщения о 65 латвийских подданных в Израиле и трех латвийских подданных в Иране.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, и все официальные учреждения, включая посольство Латвии, закрыты до дальнейших распоряжений. Тем временем дипломаты продолжают свою работу.

По официальным данным, в Израиле проживает 6062 гражданина Латвии, а в Иране - три.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, а Тегеран ответил ракетными ударами по Израилю.

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