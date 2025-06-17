Отказ ЕС от газа из РФ: Венгрия и Словакия против, но процесс идет

"Для нас это не просто энергетический пакет - мы называем его "Пакет свободы Европы", - отметил датский министр Агард. - Снижение зависимости от российского ископаемого топлива необходимо для безопасности, устойчивости и суверенитета Европы".

Австрия принимает план Еврокомиссии, но с оговорками

Совет ЕС считает, что блоку необходимо добиваться независимости от российских энергоносителей, и важным шагом к этой цели будет программа Еврокомиссии RePowerEU, заявила и министр экономики ФРГ Катерина Райхе (Katherina Reiche) после заседания Совета ЕС. По ее словам, этот план позволит Евросоюзу более "не пополнять военный бюджет Путина", закупая в России энергоносители.

"Мы должны диверсифицировать партнерские отношения, укреплять инфраструктуру, инвестировать в возобновляемые источники энергии и завершить создание единого энергетического рынка, - указала министр Польши по вопросам климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска. - Время действовать пришло - мы продолжаем учиться на собственном горьком опыте".

На том, что Европейскому Союзу необходимо последовательно добиваться энергетической независимости, настаивает и Австрия, которая лишь с начала 2025 года перестала закупать российский газ. "При этом главенствующим принципом должна быть надежность поставок", - указала глава австрийского Минэнерго Элизабет Цехетнер. По ее словам, поэтапный отказ от российских энергоносителей должен быть хорошо спланирован, а все геополитические вызовы в этом контексте - такие, как обострение конфликта на Ближнем Востоке и связанный с ним рост цен на энергоносители - должны быть учтены. "Мы также не можем скатиться от одной зависимости к другой - и ключевое слово здесь: "США", - сказала министр.

В то же время она считает, что после достижения справедливого и прочного мира в Украине план полного отказа от российских энергоносителей нужно будет пересмотреть.

25 стран ЕС также решили, что укрепление энергетической безопасности подразумевает дальнейшую финансовую и структурную поддержку Украины и Молдовы, повышение устойчивости их энергосистем и помощь в приведении нормативной базы этих стран-кандидатов в соответствие с законодательством Евросоюза.