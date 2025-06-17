Отказ ЕС от газа из РФ: Венгрия и Словакия против, но процесс идет

Пока Еврокомиссия готовит законопроект об отказе от российских энергоносителей, Совет ЕС решил, что это главное условие энергетической безопасности. Не согласны только Венгрия и Словакия.
Совет Европейского Союза призвал Еврокомиссию "продолжать работу по диверсификации и постепенному отказу от зависимости от поставок ископаемого топлива", сказано в выводах, опубликованных по итогам его заседания в Люксембурге в понедельник, 16 июня. Министры энергетики стран Евросоюза также попросили исполнительный орган ЕС активизировать усилия по созданию полностью интегрированного внутреннего энергетического рынка блока, "принимая во внимание право государств-членов определять свой набор поставщиков и источников энергии".
Даже несмотря на последнюю компромиссную формулировку, выводы были приняты 25 странами Евросоюза из 27: против выступили Венгрия и Словакия. Будапешт "наложил вето" на коммюнике Совета ЕС, призывающее Еврокомиссию реализовать план запрета российского газа и нефти. Об этом сообщил в соцсетях глава венгерского МИДа Петер Сийярто. "Энергетическая политика является национальной компетенцией, и это ставит под угрозу наш суверенитет и энергетическую безопасность. Учитывая эскалацию на Ближнем Востоке, мы предложили вообще не выносить такой план на рассмотрение", - написал он.
Законопроект будут совершенствовать послы стран ЕС
В то же время в Брюсселе просят различать два параллельных процесса: политический и законодательный. На заседании Совета ЕС шла политическая дискуссия о необходимых условиях и последствиях отказа от российских энергоносителей, между тем сам законопроект еще даже не был представлен Еврокомиссией. Его обнародование запланировано на 17 июня.
После этого документ будет передан постоянным представителям стран-членов при ЕС для обсуждения. На этом уровне, по словам высокопоставленного дипломата в Брюсселе, будет проводиться не голосование, а "работа над усовершенствованием" законодательного предложения Еврокомиссии.
"Нам известно, что у некоторых государств-членов ЕС есть опасения по поводу последствий этого пакета. Дания внимательно выслушает их и в ближайшие месяцы будет работать над тем, чтобы заручиться еще более широкой поддержкой", - заявил после заседания в Люксембурге датский министр энергетики Ларс Агард.
Польша и Дания вместе будут продвигать "пакет свободы" от газа из РФ
Эта страна с 1 июля будет полгода председательствовать в Совете ЕС. Покидающая же пост председателя Совета ЕС Польша также продолжает добиваться энергетической независимости блока, как главного условия энергетической безопасности. Варшава "выступает за полный отказ от импорта российских энергоносителей, снижение цен на энергию и пересмотр системы энергетической безопасности ЕС в сторону укрепления инфраструктуры физической и кибербезопасности и развития всех источников "чистой энергии".
6 мая Еврокомиссия приняла "дорожную карту" по прекращению импорта российских энергоносителей - RePowerEU - и пообещала представить законодательные предложения по реализации этого плана в июне. Со своей стороны, Польша и Дания совместно обязались начать работу и проделать ее как можно быстрее, как только предложения Еврокомиссии будут приняты, "если возможно, уже в июне", сказано в их общем заявлении от 16 июня.
"Для нас это не просто энергетический пакет - мы называем его "Пакет свободы Европы", - отметил датский министр Агард. - Снижение зависимости от российского ископаемого топлива необходимо для безопасности, устойчивости и суверенитета Европы".
Австрия принимает план Еврокомиссии, но с оговорками
Совет ЕС считает, что блоку необходимо добиваться независимости от российских энергоносителей, и важным шагом к этой цели будет программа Еврокомиссии RePowerEU, заявила и министр экономики ФРГ Катерина Райхе (Katherina Reiche) после заседания Совета ЕС. По ее словам, этот план позволит Евросоюзу более "не пополнять военный бюджет Путина", закупая в России энергоносители.
"Мы должны диверсифицировать партнерские отношения, укреплять инфраструктуру, инвестировать в возобновляемые источники энергии и завершить создание единого энергетического рынка, - указала министр Польши по вопросам климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска. - Время действовать пришло - мы продолжаем учиться на собственном горьком опыте".
На том, что Европейскому Союзу необходимо последовательно добиваться энергетической независимости, настаивает и Австрия, которая лишь с начала 2025 года перестала закупать российский газ. "При этом главенствующим принципом должна быть надежность поставок", - указала глава австрийского Минэнерго Элизабет Цехетнер. По ее словам, поэтапный отказ от российских энергоносителей должен быть хорошо спланирован, а все геополитические вызовы в этом контексте - такие, как обострение конфликта на Ближнем Востоке и связанный с ним рост цен на энергоносители - должны быть учтены. "Мы также не можем скатиться от одной зависимости к другой - и ключевое слово здесь: "США", - сказала министр.
В то же время она считает, что после достижения справедливого и прочного мира в Украине план полного отказа от российских энергоносителей нужно будет пересмотреть.
25 стран ЕС также решили, что укрепление энергетической безопасности подразумевает дальнейшую финансовую и структурную поддержку Украины и Молдовы, повышение устойчивости их энергосистем и помощь в приведении нормативной базы этих стран-кандидатов в соответствие с законодательством Евросоюза.
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