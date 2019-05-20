Компания бывшего супруга Чакши получила из средств Минздрава внушительную сумму

Отмечается, что было необходимо создать систему, которая разделила бы жителей на платящих и неплатящих налоги. Для этих целей из госбюджета на непредвиденные расходы были выделены два миллиона евро.

В конце прошлого года Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья приобрели программное обеспечение Owitech, произведенное компанией Analytica. Помимо самой программы, оплачены были консультации по ее введению и защита от кибернападений. Общая сумма составила 480 000 евро. Хотя программу можно купить и у других фирм, установку и обслуживание предлагает лишь Analytica, отметили в передаче.

Подчеркивается, что крупнейший владелец Analytica Юрис Пуце и Анда Чакша в свое время были женаты. В последние годы Пуце часто посещал министерство, однако Чакша не проинформирована о сделках с бывшим мужем.

По сведениям Nekā personīga, министерство начало активнее закупать услуги этой компании после того, как Чакша вступила в должность в конце 2017 года. Тогда компанию привлекли для исправления ошибок при введении системы э-здоровья.

За последние полтора года министерство и Служба здоровья купили товаров на 3,4 миллионов евро. Почти треть от этой суммы ушла на лицензии и обслуживание Owitech.

Приглашенные эксперты считают, что часть приобретенного программного обеспечения даже не существует, а в другой части продана программа другой фирмы, которая на рынке стоит гораздо дешевле.

Винькеле сообщила передаче, что есть не только подозрения в мошенничестве, но и однозначно нечестная конкуренция. Начата проверка. Если нарушения будут доказаны, Винькеле обещает обратиться в полицию.

Чакша со своей стороны заявила, что затрудняется ответить, была ли компания Пуце среди тех, которые реализовывали проекты министерства, так как таких компаний было много.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что в двух недавних закупках Министерства здравоохранения, связанных с ИКТ, наблюдается "серьезная политическая интервенция" и признаки мошенничества

По ее словам, еще до утверждения нового правительства из многих источников она получила информацию о том, что у Минздрава есть одна особенность - проекты в сфере ИКТ политизированы, и управляет ими политическое бюро министра. Также создается впечатление, что условия конкурса разрабатывались под конкретных коммерсантов.

Министр поручила проанализировать и пересмотреть закупочную политику Минздрава, рассмотреть также возможность расторжения договоров и требования денег с поставщиков.

Результаты проверок будут обсуждаться с Министерством охраны среды и регионального развития, Государственным агентством развития регионов и Советом по конкуренции, потому что Винькеле подозревает, что сомнительные закупки могли быть и в других сферах.