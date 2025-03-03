Правительство США все больше отдаляется от Европы – военная поддержка становится все менее вероятной в случае худшего сценария. Недавнее исследование показывает, как европейские страны должны подготовиться к такой возможной ситуации. Прогнозы относительно негативного сценария разнятся, некоторые из них весьма пессимистичны. Однако есть и положительный момент – несмотря на то, что объем средств, необходимых для укрепления европейской обороны, значителен, он все же меньше, чем сумма, потраченная во время пандемии Covid-19.
Экономисты: подготовка Европы к войне с РФ обошлась бы дешевле, чем пандемия
Согласно исследованию, без поддержки США Европе пришлось бы мобилизовать около 300 000 дополнительных солдат для конфликта против России. Анализ, проведенный брюссельским исследовательским институтом Bruegel и Институтом мировой экономики в Киле (IfW), показывает, что для эффективного сдерживания России потребуется около 250 миллиардов евро в год.
Авторы исследования исходят из предположения, что в Европе потребуется развернуть около 50 дополнительных бригад общей численностью 300 000 военнослужащих. Для этого необходимо не менее 1400 новых боевых танков и 2000 боевых машин пехоты, что превышает все нынешние сухопутные силы Германии, Франции, Италии и Великобритании вместе взятые. Кроме того, Европе придется ежегодно производить около 2000 беспилотников дальнего радиуса действия.