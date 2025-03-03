Правительство США все больше отдаляется от Европы – военная поддержка становится все менее вероятной в случае худшего сценария. Недавнее исследование показывает, как европейские страны должны подготовиться к такой возможной ситуации. Прогнозы относительно негативного сценария разнятся, некоторые из них весьма пессимистичны. Однако есть и положительный момент – несмотря на то, что объем средств, необходимых для укрепления европейской обороны, значителен, он все же меньше, чем сумма, потраченная во время пандемии Covid-19.