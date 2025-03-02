Прошлой ночью российская армия нанесла новые удары дронами по Украине – в восточных регионах страны и в Киеве была объявлена воздушная тревога. Дрон оккупантов подорвал автомобиль бригады медиков, в которой находилась Сармите Цируле, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Российская армия нанесла ущерб латвийской медицинской бригаде в Украине
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. В машине также находилась сама Сармите.
"Кажется, прилетел дрон. Если бы внутри был хоть кто-то, у него была бы контузия. Если не смерть", - прокомментировала Сармите.
В интервью Латвийскому телевидению Сармите также отметила, что военные на фронте поддерживают Владимира Зеленского и продолжают верить в победу.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 2 марта, российские военные отправили на Украину 154 ударных беспилотника 103 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО, заявили в Воздушных силах Украины.
Беспилотники сбивали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
В Воздушных силах отметили, что от удара противника пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.
Больше смотрите в репортаже Panorāma.
Видео: Сюжет программы Panorāma
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!