«Я не согласен с тем, что США — ненадежный союзник, нет двух столь тесно связанных друг с другом стран», — сказал премьер, отвечая на вопросы прессы. По его словам, участники саммита исходили из того, что «это план, над которым мы работаем вместе с США и при поддержке США. Именно поэтому я говорил с Трампом вчера вечером».

Стармер Фото: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

На пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне британский премьер заявил, что на встрече лидеры договорились встретиться снова в ближайшее время, чтобы «сохранить темп действий» и продолжить работу над общим планом.

«Сегодня мы находимся на перепутье истории, — сказал он. — Сейчас не время для лишних разговоров — настало время действовать и объединиться вокруг нового плана по достижению справедливого и прочного мира».

Работать над лучшим, готовиться к худшему

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала прошедший в Лондоне саммит европейских лидеров как «хорошую и откровенную дискуссию».

По ее словам, лидеры обсудили необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности Киеву, в том числе предоставление Украине сильной позиции и обеспечение ее средствами для «укрепления и защиты».

По словам главы Еврокомиссии, это касается как экономического выживания, так и военной устойчивости Украины.