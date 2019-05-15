Винькеле: в IT-закупках Минздрава есть признаки политического вмешательства

По ее словам, еще до утверждения нового правительства из многих источников она получила информацию о том, что у Минздрава есть одна особенность - проекты в сфере IT политизированы, и управляет ими политическое бюро министра.

Речь идет о недавних проектах, один из которых еще не завершился. Первый проект связан с разработкой базы данных для системы "двух корзин" услуг здравоохранения, на что государство выделило 1,85 млн евро, второй проект связан с централизацией ИКТ-систем Минздрава и стоит 3,5 млн евро.

Винькеле рассказала, что по ее поручению проведены проверки обоих проектов, и возникли подозрения, что куплены другие и значительно более дорогие лицензированные программы.

В отношении проекта базы данных эксперты сомневаются в необходимости расходов на покупку оборудования в размере 315 тыс. евро, а во втором проекте констатированы сомнительные сделки на сумму почти 600 тыс. евро.

Также создается впечатление, что условия конкурса разрабатывались под конкретных коммерсантов.

Министр поручила проанализировать и пересмотреть закупочную политику Минздрава, рассмотреть также возможность расторжения договоров и требования денег с поставщиков.

Результаты проверок будут обсуждаться с Министерством охраны среды и регионального развития, Государственным агентством развития регионов и Советом по конкуренции, потому что Винькеле подозревает, что сомнительные закупки могли быть и в других сферах.