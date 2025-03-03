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Бывшие ученики уволенного со скандалом таллиннского учителя рассказали о пережитом

Перевод: София Солдатенко
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Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с известным учителем и завучем школы Мадисом Сомеларом, поскольку, по данным полиции, он отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера.
Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с известным учителем и завучем школы Мадисом Сомеларом, поскольку, по данным полиции, он отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера. Фото: Erik Prozes

Бывшие ученики уволенного из Таллиннской реальной школы Мадиса Сомелара говорят, что то, что стало известно о нем за последнюю неделю, вовсе не стало неожиданностью. На данный момент известно, что Сомелар отправил фотографию своих гениталий несовершеннолетнему ученику, сообщает Rus.Postimees.

На прошлой неделе Postimees писал, что Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с известным учителем и завучем Сомеларом, поскольку, по данным полиции, он отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера. Поскольку ученику было больше 16 лет, оснований для возбуждения уголовного дела не было.

Согласно поступившей в Postimees информации, 42-летний Сомелар был уволен за то, что отправлял непристойные фотографии и неподобающие сообщения мальчику, который учится в гимназии. По данным Õhtuleht, на фотографиях были запечатлены гениталии. Сам Сомелар заявил: "Я никому, в том числе и ученикам, не отправлял непристойные фотографии или неподобающие снимки себя".

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