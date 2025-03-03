Бывшие ученики уволенного со скандалом таллиннского учителя рассказали о пережитом

На прошлой неделе Postimees писал, что Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с известным учителем и завучем Сомеларом, поскольку, по данным полиции, он отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера. Поскольку ученику было больше 16 лет, оснований для возбуждения уголовного дела не было.

Согласно поступившей в Postimees информации, 42-летний Сомелар был уволен за то, что отправлял непристойные фотографии и неподобающие сообщения мальчику, который учится в гимназии. По данным Õhtuleht, на фотографиях были запечатлены гениталии. Сам Сомелар заявил: "Я никому, в том числе и ученикам, не отправлял непристойные фотографии или неподобающие снимки себя".