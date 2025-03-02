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Работающим латвийцам предложат бесплатные курсы по латышскому языку

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Книга "Латышский язык".
Книга "Латышский язык". Фото: Evija Trifanova/LETA

Государственное агентство занятости (NVA) с понедельника, 3 марта, предоставит работникам возможность улучшить свои знания латышского языка, сообщили агентству LETA в NVA.

В обучении смогут принять участие работающие по найму и самозанятые жители, чье образование и навыки недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда, в возрасте 50 лет и старше, имеющие инвалидность или если она прогнозируется.

Занятые и самозанятые лица должны соответствовать как минимум одному из вышеуказанных критериев.

Обучение бесплатное и будет проводиться по купонному методу.

Мероприятие проходит в рамках непрерывного образовательного проекта Фонда восстановления ЕС. 

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Подать заявку на обучение можно на сайте NVA в разделе "Обучение работающих лиц (непрерывное обучение)", где размещена более подробная информация о мероприятии и условиях.

В планах NVA привлечь к изучению языка до 500 человек.

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