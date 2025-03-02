Государственное агентство занятости (NVA) с понедельника, 3 марта, предоставит работникам возможность улучшить свои знания латышского языка, сообщили агентству LETA в NVA.
Работающим латвийцам предложат бесплатные курсы по латышскому языку
В обучении смогут принять участие работающие по найму и самозанятые жители, чье образование и навыки недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда, в возрасте 50 лет и старше, имеющие инвалидность или если она прогнозируется.
Занятые и самозанятые лица должны соответствовать как минимум одному из вышеуказанных критериев.
Обучение бесплатное и будет проводиться по купонному методу.
Мероприятие проходит в рамках непрерывного образовательного проекта Фонда восстановления ЕС.
Подать заявку на обучение можно на сайте NVA в разделе "Обучение работающих лиц (непрерывное обучение)", где размещена более подробная информация о мероприятии и условиях.
В планах NVA привлечь к изучению языка до 500 человек.
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