Ушаков: "Согласие" когда-нибудь будет работать в правительстве

Как Ушаков заявил в интервью агентству LETA, то, что "Согласие" находится в оппозиции - несправедливо по отношению к избирателям, а не политикам "Согласия".

"Тот факт, что столь огромное количество избирателей намеренно отталкивают, проблема не "Согласия" - это проблема всего государства. Я надеюсь, что однажды мы все же добьемся того, что "Согласие" станет частью правительства", - сказал политик.

На вопрос о том, хотел бы он претендовать на должность премьер-министра, Ушаков ответил, что в настоящее время актуален вопрос о выборах в Европарламент.

"У меня достаточно амбиций, чтобы я мог в один момент реализовать желания своих избирателей и сторонников", - сказал он.