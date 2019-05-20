Ушаков: "Согласие" когда-нибудь будет работать в правительстве

В настоящее время находящаяся в оппозиции партия "Согласие" когда-нибудь будет работать в правительстве, считает ее лидер Нил Ушаков.
Как Ушаков заявил в интервью агентству LETA, то, что "Согласие" находится в оппозиции - несправедливо по отношению к избирателям, а не политикам "Согласия".
"Тот факт, что столь огромное количество избирателей намеренно отталкивают, проблема не "Согласия" - это проблема всего государства. Я надеюсь, что однажды мы все же добьемся того, что "Согласие" станет частью правительства", - сказал политик.
На вопрос о том, хотел бы он претендовать на должность премьер-министра, Ушаков ответил, что в настоящее время актуален вопрос о выборах в Европарламент.
"У меня достаточно амбиций, чтобы я мог в один момент реализовать желания своих избирателей и сторонников", - сказал он.
Ушаков не прокомментировал возможную смену руководства партии и то, что председателем "Согласия" может стать депутат Вячеслав Домбровский. 8 июня, после выборов в Европарламент, партия примет решение, как в дальнейшем будет организована ее работа и кто за нее будет отвечать.