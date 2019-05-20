Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в тяжком преступлении мужчины

Латвийцев просят помочь в розыске подозреваемого в совершении тяжкого преступления мужчины. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.
В октябре 2018 года Саулкрастский участок полиции управления Рижского региона начал уголовный процесс по делу о совершении тяжкого преступления.
Во время расследования были получены записи с камер видеонаблюдения.
На кадрах видно, что во время совершения преступления подозреваемый был одет в кофту с принтом или вышивкой с задней стороны.
Полиция призывает всех, кто видел мужчину или может знать его возможное местонахождение, звонить по номерам 67950358, 67085996 или 110 или писать на электронную почту daina.zalite@riga.vp.gov.