Пн, 20.05.2019
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Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в тяжком преступлении мужчины

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ФОТО: Facebook/Valsts Policija

Латвийцев просят помочь в розыске подозреваемого в совершении тяжкого преступления мужчины. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.

В октябре 2018 года Саулкрастский участок полиции управления Рижского региона начал уголовный процесс по делу о совершении тяжкого преступления. 

Во время расследования были получены записи с камер видеонаблюдения. 

На кадрах видно, что во время совершения преступления подозреваемый был одет в кофту с принтом или вышивкой с задней стороны.

ФОТО: Facebook/Valsts Policija

Полиция призывает всех, кто видел мужчину или может знать его возможное местонахождение, звонить по номерам 67950358, 67085996 или 110 или писать на электронную почту daina.zalite@riga.vp.gov.

ФОТО: Facebook/Valsts Policija

ФОТО: Facebook/Valsts Policija

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